Evenepoel "no estará en el Tour de Francia" en 2023, afirma Lefevere

París (AFP) – Remco Evenepoel "no estará en el Tour de Francia" en 2023, declaró este miércoles Patrick Lefevere, el patrón de su equipo Soudal-Quick Step, a la radiotelevisión belga (RTBF), poniendo fin a las especulaciones nacidas tras el abandono del flamenco en el Giro.

"No, no estará en el Tour de Francia. No vamos a cambiar su programa, no sería muy inteligente", declaró Lefevere a la radiotelevisión belga.

"Es un joven casado y ha visto a su mujer solo una decena de días. Lo mejor para él es recuperarse, relajarse. Vamos después a hacerle exámenes de salud tras el covid y rehacer un programa", añadió.

El prodigio belga, de 23 años, anunció el domingo que dejaba el Giro de Italia, en el que era el líder y el gran favorito, debido a un test positivo al covid-19.

Esta retirada precoz había alimentado las especulaciones sobre la posibilidad de avanzar a 2023 su descubrimiento del Tour de Francia, cuando el plan de su equipo prevé una primera participación para él solo en 2024.

Patrick Lefevere cierra por tanto la puerta a un cambio de programa, cuando otro gran objetivo, el Mundial en Glasgow en agosto, espera a su ciclista, actual campeón del mundo.

"Está el Mundial a principios de agosto, pero sobre una eventual participación en la Vuelta, es demasiado pronto para hablar de ello", señaló el patrón de Soudal-Quick Step.

Evenepoel fue también el vencedor de la última Vuelta a España, cuya edición de este año comienza a finales de agosto.

