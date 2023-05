Evenepoel y el Giro, una relación menos color de rosa tras su abandono

Tortona (Italia) (AFP) – "Falta de respeto", "difamatorio": idílica al principio, la relación entre Remco Evenepoel y los organizadores del Giro ha tornado en un ajuste de cuentas desde el abandono del belga después de su positivo al Covid-19.

Así pues, parece ya lejana la cálida cordialidad existente entre el corredor y la carrera italiana, cuando ambas partes se prometieron un "amor infinito" -el lema de la carrera- alimentado con declaraciones apasionadas y de 'likes' en las redes sociales.

Desde que Evenepoel abandonase Italia el lunes por la mañana, unas horas después de anunciar su positivo al Covid, la tensión es palpable entre su equipo, Soudal-Quick Step, y la empresa organizadora del Giro, RCS.

En un texto publicado el martes, el diario La Gazetta dello Sport, que pertenece al grupo RCS, criticó duramente al corredor flamenco por haber anunciado su abandono sin haber tenido la delicadeza de prevenir previamente a los organizadores, mientras que antes de su comunicado sí envió un mensaje de texto a uno de sus rivales, el galés Geraint Thomas.

"Si el campeón y sus problemas físicos merecen respeto, creemos que el Giro y la maglia rosa habrían merecido más respeto. Remco es el campeón del mundo y era el corredor estrella de nuestra carrera. En su lugar, nosotros al menos habríamos avisado a los organizadores el domingo por la noche", escribió el periódico deportivo.

'Todo menos correcto'

La Gazetta dio a entender que Evenepoel, descontento con su exigua ventaja en la clasificación general, pudo haber utilizado el Covid como excusa. "Digamos que le habría costado aceptar una derrota y prefirió abandonar la carrera con la maglia rosa y dos victorias en las dos cronos", estima el periódico.

Unas palabras que no resultaron del agrado de Patrick Lefevere, director del Soudal-Quick Step.

"¿Cómo puedes acusar a alguien que está enfermo, que tiene el Covid, de huir? ¿Quiénes son ellos para poner en duda la decisión del médico? Es todo menos correcto", fulminó el patrón del Soudal-Quick Step.

"Se ha rebasado una línea roja. Debería demandar al periódico por difamación", insistió, confesando que el padre de Remco está "muy enfadado".

Lefevere admitió haber cometido un error al no avisar a los organizadores en un primer momento. Él mismo se hallaba en Bélgica el domingo por la noche y, "conmocionado" por la baja de su corredor, se tomó "un buen whisky para digerirlo".

Pero uno de los directores deportivos presentes en Italia habría debido llamar al director del Giro, Mauro Vegni, quien "se tomó a mal" la ausencia de información, reconoció.

'Sin Tour de Francia' en 2023

Aunque descartó las insinuaciones sobre la levedad de la infección de Evenepoel: "Estaba enfermo como un perro. No voy a jugar con la vida de un chico de 23 años".

Toon Cruyt, el médico del equipo Soudal-Quick Step, que registró cuatro nuevos casos de covid este miércoles, aseguró que no tomaría "ningún riesgo con la salud de nadie, no sería digno de un médico".

Visto el discurrir de los acontecimientos, ¿se volverá a ver al campeón del mundo en el Giro de Italia, que disputaba por segunda vez? Probablemente no a corto plazo.

El año que viene está previsto que privilegie el Tour de Francia, donde se le espera con impaciencia. Mientras que algunos creían que el belga podría descubrir la Grande Boucle este año después de su marcha precoz del Giro, Lefevere cerró la puerta este miércoles al declarar en el periódico belga Le Soir: "No, no estará en el Tour de Francia. No vamos a cambiar su programa, no sería muy inteligente".

Por el momento, Evenepoel descansará una decena de días antes de someterse a exámenes cardíacos para verificar que todo va bien.

