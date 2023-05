Un director británico y un grupo indígena sufren una emboscada en Brasil, según activistas

Río de Janeiro (AFP) – Un premiado director y comediante británico, dos destacadas activistas indígenas brasileñas y otras 13 personas fueron emboscados por presuntos invasores de tierras en una reserva de la Amazonía brasileña, informó una de las víctimas este miércoles.

La reconocida experta indígena Neidinha Surui afirmó que ella, su hija -la joven activista Txai Surui-, el cineasta británico ganador del Bafta Heydon Prowse, y el artista brasileño Mundano fueron secuestrados durante varias horas el domingo por un grupo de unos 50 hombres armados.

El hecho, ocurrido en la reserva indígena Uru-Eu-Wau-Wau en el estado de Rondonia (norte), vuelve a exponer los riesgos que enfrentan los defensores de la principal selva tropical del mundo.

Prowse, cuyo último proyecto trata sobre Mundano y su activismo ambiental, estaba filmando en la zona con su equipo y un grupo de indígenas, quienes también fueron tomados como rehenes, detalló Surui.

En un informe policial enviado por Surui a la AFP, las víctimas dijeron que fueron emboscadas y retenidas durante casi cuatro horas en el remoto territorio indígena, sin señal de telefonía celular.

Con "tono amenazante", los hombres, que portaban machetes y parecían tener armas de fuego ocultas, los rodearon e insistieron en que pretenden continuar explotando la tierra circundante, pese a que se trata de una reserva indígena protegida, relató Surui.

"Sabían quiénes éramos Txai y yo. Claramente éramos el objetivo", dijo a la AFP.

"Todo indica que esto fue planeado con mucha anticipación", dijo la activista de 63 años, quien ya fue amenazada de muerte por su trabajo en defensa de la Amazonía y los pueblos indígenas.

Surui filmó parte del incidente con su teléfono. Las imágenes muestran a varios hombres rodeando al grupo. Uno de ellos les advierte que podría ocurrir una "tragedia" si no les obedecen.

Prowse es un activista, periodista, comediante y director, conocido por el programa satírico de la BBC ganador del Bafta "The Revolution Will Be Televised" (2012).

Surui y su hija colaboraron en el documental de National Graphic "El Territorio" (2022), que acompaña la lucha del pueblo Uru-Eu-Wau-Wau para proteger su tierra de las invasiones de madereros, mineros y ganaderos.

Mundano se describe a sí mismo como un "artivista" conocido por su trabajo de tono ambiental.

Brasil es el país donde más ambientalistas y activistas indígenas mueren en el mundo, según el grupo de derechos humanos Global Witness, que registró al menos 342 asesinatos en la última década.

Con el recuerdo fresco de los homicidios en 2022 del periodista británico Dom Phillips y del experto indigenista brasileño Bruno Pereira, de gran repercusión internacional, Surui cree que el incidente podría haber resultado en violencia sin la presencia de extranjeros.

La Policía Federal (PF) no respondió inmediatamente las preguntas de la AFP.

