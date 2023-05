La leyenda española Ona Carbonell se retira de la natación sincronizada

Madrid (AFP) – La española Ona Carbonell, que tiene el récord de medallas mundiales en natación sincronizada con 23 podios, anunció este viernes su retirada deportiva a los 32 años.

"Hoy dejo de ser una de las niñas de la sincro. La retirada del deporte siempre es difícil cuando no traumático. Me siento afortunada y agradecida. Anunciar la retirada me llena de mil emociones, lo hago de forma serena, meditada y agradecida", señaló Carbonell en la sede del Comité Olímpico Español (COE).

A lo largo de su carrera, Carbonell, que tiene dos hijos, se convirtió en una figura en la lucha por los derechos de las deportistas, conjugando la maternidad con el alto rendimiento. Dirige la comisión "maternidad y deporte" en el COI.

Además de sus 23 medallas mundiales y sus 12 europeas, Carbonell tiene dos preseas olímpicas; la plata en dúo y el bronce por equipos que logró en los Juegos de Londres 2012.

