Los Heat toman otra vez Boston y se escapan 2-0 en la final del Este

Boston (Estados Unidos) (AFP) – Con una furiosa exhibición de Jimmy Butler, los Miami Heat vencieron este viernes 111-105 en la cancha de los Boston Celtics y se adelantaron 2-0 en la final de la Conferencia Este de la NBA.

Anuncios Lee mas

Los Heat siguen lanzados en unos playoffs a los que clasificaron en el repechaje y ahora hospedarán los dos siguientes partidos de la eliminatoria.

Por su parte los Celtics, vigentes subcampeones de la NBA, están obligados a reaccionar en el tercer partido del domingo para evitar una desventaja de 3-0 que nadie ha remontado en playoffs.

Jimmy Butler volvió a ser la figura de Miami con una cuenta de 27 puntos, 8 rebotes, 6 asistencias y 3 robos y asumiendo la responsabilidad en la recta final extramotivado por una bronca sostenida con el pívot Grant Williams.

"Es una competición sana y me encanta. Siempre estoy aquí para competir. A mí me gusta hablar a veces. Mientras ganemos, me parece bien", dijo Butler sobre ese incidente en el último cuarto. "Estos chicos nunca se rinden. Nunca nos rendimos. Nos encanta jugar como equipo. Tenemos tanta fe y confianza los unos en los otros".

El escolta estuvo secundado por un imponente Bam Adebayo, que rozó el triple doble con 22 puntos, 16 rebotes y 9 asistencias.

El escolta suplente Caleb Martin, con 25 puntos, fue el arma inesperada de los Heat, que demostraron de nuevo ser el mejor equipo en los finales apretados.

Miami llegó a entrar 12 puntos abajo (77-89) a los últimos 10 minutos y se aprovecharon del cortocircuito ofensivo de las figuras de los Celtics.

El líder de Boston, Jayson Tatum, terminó con 34 puntos, 13 rebotes y 8 asistencias pero estuvo errático en los momentos finales y, como en el primer partido, no anotó una canasta de campo en todo el último cuarto.

Su escudero Jaylen Brown se quedó en 16 puntos con una nefasta serie de 7/23 en tiros de campo.

"Es duro, es un desafío. Vinieron y ganaron dos partidos. Jugaron bien, hay que reconocerles el mérito. Pero no estamos muertos, tenemos una gran oportunidad, todavía tengo la máxima confianza", subrayó Tatum, verdugo de los Sixers el domingo con unos históricos 51 puntos en el séptimo partido.

La derrota aguó otra espectacular marca fijada por el alero, que se convirtió el viernes en el tercer jugador de la historia en llegar a los 2.100 puntos anotados en playoffs con 25 años o menos, uniéndose a Kobe Bryant y Kevin Durant.

Butler decide con furia

Pese al apoyo de sus aficionados, los Celtics fueron incapaces de tener un dominio sostenido del partido, que vivió hasta nueve cambios de liderazgo.

Fue un partido de rachas en el que Boston logró el primer gran parcial de 19-4 impulsado por Tatum, que sumaba 12 puntos en el primer cuarto.

Jimmy Butler, de los Miami Heat, en su encontronazo con Grant Williams, de los Boston Celtics. © Adam Glanzman / GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

Pero los Heat de Butler siempre saben apretar los dientes y encontrar una forma de meterse otra vez en el partido.

Esta vez fue el suplente Caleb Martin quien explotó los espacios concedidos por la defensa local para castigar desde la línea exterior y liderar otro parcial de 19-2 que puso el marcador a favor de los Heat al descanso.

La mejor versión de Tatum apareció a la vuelta del vestuario, con 15 tantos en el tercer cuarto y varias volcadas que levantaron a sus aficionados del asiento.

Los Celtics disfrutaron de su mejor momento pero no se distanciaron lo suficiente como para evitar el inevitable regreso de los Heat, quienes han ganado en estos playoffs seis de los ocho partidos en los que tuvieron una desventaja mayor de 10 puntos.

Butler tomó un pequeño descanso en el inicio del último cuarto y regresó a la cancha listo para la batalla definitiva.

El ala-pívot suplente Grant Williams, cargando con la misión de frenar al explosivo escolta, acabó de elevar la temperatura de Butler al provocarle con unas palabras en el medio campo después de un triple anotado.

Butler respondió después con una canasta y falta personal contra Williams y se fue directamente a buscarlo para enzarzarse en una discusión a gritos frente contra frente.

El líder de los Heat todavía clavó otras dos canastas seguidas frente a Williams que permitieron a Miami entrar con tres puntos de ventaja al último minuto y sentenciar con otro espectacular tiro de Gabe Vincent.

"Sabía que iba a ser bueno para nosotros", dijo Caleb Martin sobre el incidente. "Conociendo a Jimmy y siendo ese momento del partido... nosotros siempre nos quedamos con un Jimmy rabioso. Podías ver en sus ojos que estaba listo para esto".

En la final de la Conferencia Oeste los Denver Nuggets de Nikola Jokic también dominan por 2-0 frente a Los Angeles Lakers de LeBron James.

© 2023 AFP