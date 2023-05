Scheffler se coloca en cabeza del Campeonato de la PGA; Rahm sobrevive el corte

© Kevin C. Cox / GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

Rochester (Estados Unidos) (AFP) – El estadounidense Scottie Scheffler, número dos del golf mundial, se situó el viernes dentro de un trío de líderes del Campeonato de la PGA, segundo torneo de Grand Slam del año, mientras el español Jon Rahm se rehízo y superó el corte por dos golpes.

Rahm, número uno del circuito PGA, dejó atrás su catastrófica primera jornada y firmó bajo la lluvia y el viento una solvente segunda ronda de 68 golpes, dos bajo par, que le permitirá terminar el torneo en el campo de Oak Hill de Rochester (Nueva York).

Su más inmediato perseguidor en el ranking mundial, Scottie Scheffler, arrancará el fin de semana decisivo en cabeza de la tabla junto al noruego Viktor Hovland y el canadiense Corey Conners, todos ellos con un acumulado de 135 golpes, cinco bajo par.

Scheffler, campeón del Masters de Augusta de 2022, había iniciado la jornada a un golpe del líder del jueves, su compatriota Bryson DeChambeau, una de las figuras del circuito rival LIV Golf.

DeChambeau aflojó en el segundo recorrido y descendió al cuarto lugar compartido con el estadounidense Justin Suh, ambos a dos golpes del liderato.

"Creo que lo he hecho bastante bien", se felicitó Scheffler tras firmar una tarjeta de 68 golpes (-2). "No hice tantos birdies como me hubiera gustado, pero tuve un número bastante bueno".

Conners también tuvo el viernes una cuenta de 68 golpes y Hovland de 67. Ambos persiguen alzar su primer trofeo grande el domingo en Rochester.

"Estoy muy contento", dijo Conners, que ganó el mes pasado su segundo trofeo de PGA en el Abierto de Texas. "Las condiciones eran difíciles, había viento y lluvia".

De su lado Hovland, de 25 años, es uno de los golfistas más prometedores del momento, posee tres títulos de PGA y terminó en el séptimo lugar el mes pasado en Augusta.

Pereira, único latinoamericano en liza

Para Jon Rahm, los sueños de ser el primer español en elevar el Campeonato de la PGA se derrumbaron a la primera con una desastrosa primera ronda de 76 golpes (+6).

Jon Rahm durante la segunda ronda del Campeonato de la PGA. © Kevin C. Cox / GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

Este viernes, el ganador del pasado Masters de Augusta volvió a Oak Hill decidido a restaurar su orgullo.

En la primera mitad del recorrido estabilizó su juego y la completó con un birdie en el segundo hoyo y sin cometer bogeys.

Luego tropezó con bogeys en los hoyos 12 y 16 pero tres birdies seguidos entre el 13 y 16 le permitieron terminar el recorrido en 68 golpes y un acumulado de 144, cuatro sobre par, con el que superó la línea de corte por dos golpes.

"Aparte de los momentos en los que llovió mucho, que fueron solo aquí y allá, creo que las condiciones fueron un poco más fáciles. No hacía tanto viento, así que el campo era un poco más fácil", comparó Rahm.

"En lo que a mí respecta, obviamente golpeé mucho mejor, solo fallé dos greens. Golpeé muy, muy bien, y me di un montón de oportunidades de birdie. Si hubiera embocado un poco mejor, estaría un poco más cerca de la lucha", afirmó.

'Rahmbo' arrancará el fin de semana desde el lejano puesto 49 mientras el chileno Mito Pereira se metió entre los 20 primeros en otra gran actuación en este Grand Slam y será el único latinoamericano presente el fin de semana.

El jugador de Santiago firmó una segunda ronda de 69 golpes (-1) y se ubicó en el puesto 19 con un acumulado de 141 (+1)

El año pasado, Pereira fue la gran sensación del evento al ser líder hasta el dramático último hoyo de la ronda final, en la que se vino abajo con un doble bogey y se quedó a un paso de ser el primer campeón latinoamericano.

"Creo que estoy jugando bastante parecido al año pasado", señaló el chileno. "Simplemente me conozco un poco más a mí mismo y tengo un poco más de experiencia".

Su compatriota Joaquín Niemann, en cambio, se despidió del torneo al repetir una decepcionante tarjeta de 74 golpes y caer al puesto 98 con un acumulado de 148 (+8).

También fueron eliminados el colombiano Nico Echavarría y el argentino Emiliano Grillo, ambos en el puesto 109 con 149 golpes (+9) y el mexicano Abraham Ancer, en el 122º con 151 (+11).

