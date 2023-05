Newgarden triunfa en las 500 Millas de Indianápolis en dramática última vuelta

Indianapolis (Estados Unidos) (AFP) – El estadounidense Josef Newgarden logró este domingo su primera victoria en las emblemáticas 500 Millas de Indianápolis en un final de infarto en el que adelantó al sueco Marcus Ericsson en la última vuelta.

En un final lleno de accidentes, la edición 107 de esta mítica carrera se decidió en una última vuelta de infarto con Ericsson en cabeza pero superado en el último instante por Newgarden, con el estadounidense Santino Ferrucci completando el podio.

Álex Palou, el primer español en lograr la 'pole position', terminó en la cuarta plaza protagonizando una espectacular remontada tras un accidente, mientras el mexicano Pato O'Ward abandonó por colisión cuando buscaba el triunfo a ocho vueltas del final.

El sueco Ericsson, que buscaba ser el primer piloto en repetir triunfo desde el brasileño Helio Castroneves en 2002, no logró resistir el ataque final de Newgarden, quien saltó corriendo de su monoplaza y se fue directo a las gradas donde unos 300.000 aficionados celebraban a lo grande el triunfo de su compatriota.

"Siempre quise celebrar esto con los aficionados. Sé cómo es la energía en este recinto. Yo comencé viniendo aquí de aficionado", dijo el piloto del equipo Penske después de beberse la tradicional leche del ganador.

Newgarden, de 32 años, ansiaba desde hace años este triunfo después de haber logrado dos títulos de la serie IndyCar en 2017 y 2019.

"Todo el mundo me preguntaba por qué no había ganado esta carrera", recordó. "Te miran como un fracasado si no la ganas. Tenía tantas ganas de lograrlo".

Palou, con la esperanza de brindarle el primer triunfo a España en esta célebre prueba, lideró buena parte de la primera mitad hasta que sufrió un choque del neerlandés Rinus VeeKay a la salida de boxes en la vuelta 97.

"Es un día duro para mí y para mi equipo pero no hay nada que hubiéramos hecho diferente (...) Lo seguiremos intentando", recalcó Palou,

Campeón de la serie IndyCar en 2021, el español llegaba a la cita en un momento inmejorable tras su triunfo dos semanas atrás en el Gran Premio GMR, también en Indianápolis, que lo aupó al primer lugar general del campeonato de esta temporada.

El brasileño Helio Castroneves, que soñaba con una quinta corona que lo consagrara como el piloto más ganador de las 500 Millas, terminó en el decimoquinto lugar, un puesto por delante de su compatriota Tony Kaanan, campeón en 2013, que se despidió de la carrera a sus 48 años.

El argentino Agustín Canapino (Juncos Hollinger Racing), el otro representante latinoamericano, tuvo que abandonar en su debut en el evento al verse inmerso en la colisión de O'Ward.

Accidentes de Palou y O'Ward

En una jornada nublada pero calurosa, Palou mantuvo el liderato en una salida limpia pese al acecho de VeeKay pero de inmediato el español y neerlandés comenzaron a alternarse en la cabeza de la carrera.

Tras su segunda parada en boxes, Palou y Veeskay cedieron terreno y O'Ward lo aprovechó para tomar el liderato en la vuelta 68.

La primera bandera amarilla de la carrera llegó en la vuelta 92, cuando el debutante Sting Ray-Robb se estrelló contra un muro, pero el drama llegó en la 97 con el incidente a la salida de boxes entre Palou y Veeskay.

Cuando regresaba a la pista, el neerlandés perdió el control de su monoplaza y se estrelló contra el del español, que decidió regresar a la carrera pese a los daños en su vehículo y el tiempo perdido.

Mientras Palou lanzaba una vibrante remontada desde las últimas posiciones, la carrera se convirtió en un mano a mano entre los McLaren de O'Ward y Felix Rosenqvist.

O'Ward, que resistió al máximo para hacer la última parada en boxes, regresó como un rayo a la pista cuando la prueba se detuvo por un escalofriante accidente.

Rosenqvist chocó contra un muro y rebotó directo a colisionar contra el estadounidense Kyle Kirkwood, cuyo monoplaza saltó por los aires.

El accidente, del que ambos pilotos salieron ilesos, motivó que se levantara la bandera roja a 14 vueltas para el final.

O'Ward, en busca del primer triunfo para México, tenía su gran oportunidad al partir desde la primera plaza con solo nueve vueltas por disputar pero, en una caótica reanudación, se vio superado por Ericsson y Newgarden y al intentar regresar a la cabeza chocó con el sueco y se fue contra el muro.

El incidente provocó la retirada de O'Ward y de otros pilotos, incluido el argentino Canapino.

Tras otro parón para retirar los vehículos dañados, Newgarden salió en la cabeza con cuatro vueltas por correr pero se vio adelantado por Ericsson cuando apareció una tercera bandera roja por otro accidente del estadounidense Ed Carpenter y el dandés Benjamin Pedersen.

Los organizadores decretaron que se corriera una última vuelta de infarto en la que Ericsson cedió el triunfo ante un vibrante último adelantamiento de Newgarden.

