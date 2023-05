Grillo se corona en el torneo Colonial de la PGA en playoffs

Fort Worth (Estados Unidos) (AFP) – El argentino Emiliano Grillo hizo birdie en el segundo hoyo de los playoffs para derrotar este domingo al estadounidense Adam Schenk y coronarse en el Charles Schwab Challenge del PGA Tour por su primera victoria en ocho años.

Anuncios Lee mas

El sudamericano, de 30 años, terminó la última ronda con 68 golpes (-2) y, a pesar de un doble bogey de cierre, terminó empatado con Schenk con 272 impactos (-8) durante los 72 hoyos en Colonial Country Club en Fort Worth, Texas.

"Ha sido un gran viaje", dijo Grillo tras lograr la victoria. "Me hace pensar de dónde vengo. Me hace pensar en mi familia... Dicen que lo segundo es más difícil que lo primero. Definitivamente lo fue".

Grillo agregó que "estoy en la cima del mundo en este momento. Espero poder quedarme allí por lo menos una semana más".

El argentino ganó su único título anterior de la PGA en el Frys.com Open de 2015, superando al estadounidense Kevin Na con un birdie en el segundo hoyo de los playoffs en su debut como miembro de la PGA.

El único otro ganador argentino del evento fue Roberto De Vicenzo en 1957, el primer campeón Colonial fuera de los Estados Unidos.

El número uno del mundo, el estadounidense Scottie Scheffler, que hizo un hoyo en uno con 67 (-3), compartió el tercer puesto con el inglés Harry Hall, con 273 cada uno.

Grillo, quien tuvo cuatro birdies y dos bogeys en los primeros siete hoyos, hizo un putt para birdie de 17 pies en el hoyo 12 y anotó un putt para birdie dentro de los 20 pies en el hoyo 16, sin saber que ganaría con otro birdie en el mismo hoyo tras un doble bogey en el 18.

"Hice un doblete en el 18 y, sinceramente, no me importó", dijo Grillo. "Me hubiera gustado conseguirlo en el 72, pero cerré con grandes golpes en el 18 y dos grandes birdies en el 16".

- Resultado final este domingo en el torneo US PGA Tour Charles Schwab Challenge en Colonial en Fort Worth, Texas (Par 70):

1. x-Emiliano Grillo (ARG) 272 (67-65-72-68)

. Adam Schenk (USA) 272 (66-67-67-72)

3. Scottie Scheffler (USA) 273 (67-67-72-67)

. Harry Hall (ENG) 273 (62-66-72-73)

5. Paul Haley (USA) 274 (73-68-66-67)

6. Michael Kim (USA) 275 (67-71-70-67)

. Rickie Fowler (USA) 275 (68-71-69-67)

. Sam Burns (USA) 275 (67-70-70-68)

9. Max Homa (USA) 276 (67-69-71-69)

. Mark Hubbard (USA) 276 (69-69-69-69)

. Kevin Streelman (USA) 276 (68-69-68-71)

x- Ganó en playoffs

© 2023 AFP