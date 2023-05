Los abucheos a Kostyuk empañan la apertura de Roland Garros

París (AFP) – Los abucheos a la tenista ucraniana Marta Kostyuk (39ª WTA) por rechazar saludar a la bielorrusa Aryna Sabalenka (2ª) empañaron este domingo la apertura de Roland Garros, en la que el griego Stefanos Tsitsipas (5º ATP) sudó de lo lindo para batir al checo Jiri Vesely, 455º mundial tras una lesión.

Anuncios Lee mas

Tras caer (6-3 y 6-2) en el partido que levantó el telón del torneo en la Philippe Chatrier, Kostyuk cumplió su palabra y se fue sin dar la mano a Sabalenka. Desde el público se escucharon abucheos.

'¡Vergüenza!'

La bielorrusa no entendió lo que ocurría y dedicó una irónica reverencia a los espectadores pensando que eran para ella. Tras intercambiar unas palabras con su 'box', cambió de parecer y agradeció el apoyo.

En rueda de prensa se jugó el tercer set del tenso partido. "No comprendía lo que pasaba, nosotras sabemos que las ucranianas no quieren darnos la mano, pero para el público fue una sorpresa. Lo percibieron como una falta de respeto. Siento que haya pasado esto", dijo Sabalenka.

Kostyuk, muy crítica con las posturas de las instancias del tenis con respecto a la guerra, tuvo duras palabras para los aficionados que la abuchearon.

"¡La gente tendría que tener vergüenza! Quiero ver su reacción en 10 años, cuando haya terminado la guerra. Creo que no estarán satisfechos de sí mismos cuando vuelvan a pensar lo que hicieron", dijo la jugadora de 20 años. "Yo había dicho que no le daría la mano y no sé por qué la gente pensó que iba a cambiar de opinión", añadió.

Sabalenka quiso dejar clara su postura: "Lo he dicho varias veces, ni los deportistas bielorrusos ni los rusos apoyan la guerra. ¿Cómo se puede apoyar la guerra? Absolutamente no. Si pudiéramos ponerle fin, lo haríamos de inmediato".

A Kostyuk le citaron esta afirmación en su conferencia y la consideró insuficiente: "Creo que ustedes tendrían que cambiar las preguntas, la guerra ya está aquí, hace 15 meses. Creo que deberían preguntar: ¿Quién debe ganar la guerra? Si hacen esta pregunta, no estoy segura de que estas personas digan que desean que Ucrania gane la guerra".

"Tras el torneo Sabalenka será probablemente la número 1 mundial de uno de los deportes más conocidos, tomando la palabra podría enviar un mensaje. No toma su responsabilidad y por eso no la respeto", añadió.

Tsitsipas con apuros

A la espera de la entrada en liza de Carlos Alcaraz (1º), Iga Swiatek (1º) o Novak Djokovic (3º) lo más relevante de una soleada y calurosa primera jornada fueron las dificultades de Tsitsipas ante Vesely, que disputaba su primer partido ATP desde septiembre debido a una lesión en los isquiotibiales.

El griego se despertó a tiempo y tras salvar cuatro bolas para ir al quinto set se impuso 7-5, 6-3, 4-6 y 7-6 (9/7).

"Fue bastante estresante, pero dije, 'ninguna opción de que juguemos el quinto set'. No voy a mentir, me lo puso muy difícil", explicó con el rostro colorado por el esfuerzo.

Con menos apuros pero perdiendo un set, el ruso Andrey Rublev, séptimo jugador mundial, superó la primera ronda al vencer 6-1, 3-6, 6-3 y 6-4 al serbio Laslo Djere (60º).

El tenista ruso Andrey Rublev sirve ante el serbio Laslo Djere en su partido de la primera ronda del torneo de Roland Garros el 28 de mayo de 2023 en París © Emmanuel Dunand / AFP

También avanzó el español Roberto Carballés (58º) mientras que su compatriota Pedro Martínez (135º) cayó eliminado, como el argentino Facundo Díaz Acosta (137º) y el único colombiano en liza, Daniel Galán (91º).

En categoría femenina se produjo la mayor sorpresa, la eliminación de la griega Maria Sakkari (8ª), semifinalista en 2021, que perdió ante la rusa Karolina Muchova (42ª), 7-6 (7/5) y 7-5.

Jugará en segunda ronda ante la argentina Nadia Podoroska (103ª), semifinalista en 2020, que comenzó como un ciclón ante la francesa Jessika Ponchet (123ª), 6-0 y 6-2.

No superó el debut la española Nuria Párrizas (93ª) ante la australiana Storm Hunter (202ª); 4-6, 6-2 y 6-4.

© 2023 AFP