Thiago Tirante gana en Roland Garros y ni se entera, Schwartzman resucita

París (AFP) – Ganar su primer partido en Roland Garros y no darse cuenta. Esta es la surrealista situación que vivió Thiago Tirante (153º ATP) este lunes tras eliminar al neerlandés Botic van de Zanduchulp (30º), en una jornada con cuatro triunfos argentinos en la que resucitó Diego Schwartzman (93º).

El argentino Pedro Cachín se impuso por 6-3, 6-2, 6-7, 4-6 y 6-2 al austríaco ex número tres del mundo Dominic Thiem, finalista dos veces en Roland Garros (2018 y 2019).

Anuncios Lee mas

Tirante, superviviente de la clasificación, dio el gran golpe ante un tenista consolidado, el 25º cabeza de serie Van de Zandschulp, al que derrotó por 6-2, 4-6, 6-3 y 6-4, una gesta que no olvidará precisamente porque no la celebró.

Al árbitro: '¿Gané?'

"Estaba muy concentrado en el punto por punto. No miro la pantalla para no tener presión extra. Estaba convencidísimo de que era 5-3 y cuando me fui a secar, miré al flaco (Van de Zandschulp) para ver si estaba tenso y ya estaba en la red", explicó en rueda de prensa.

"Me desorienté más, '¿qué pasó?', y cuando fui a darle la mano a Botic le pedí disculpas por si se lo tomaba mal, se lo expliqué. Y cuando le di la mano al árbitro le pregunté '¿gané?'", añadió entre las risas de los periodistas.

El tenista de 22 años explicó a continuación que no seguir el resultado es parte de una táctica habitual que utiliza en la que se enfoca más en los puntos para evitar la presión excesiva.

"Para el partido fue mejor, no me cargué de presión extra y pude jugar los puntos más sereno, pero para la felicidad fue peor porque no pude ni celebrarlo", añadió sobre su primera victoria en un Grand Slam. Jugará en segunda ronda con el ganador del duelo entre el chino Zhizhen Zhang (70º) y el serbio Dusan Lajovic (51º).

El 'Peque' levanta dos sets

Antes, el Peque Schwartzman resucitó a lo grande, remontando dos sets ante el español Bernabé Zapata (37º), para ganar por 1-6, 6-7 (5/7), 6-2, 6-0 y 6-4.

En 3 horas y 37 minutos, el Peque, que había perdido sus cinco partidos previos a Roland Garros y tenía un balance de cinco victorias y 14 derrotas en 2023, mostró su mejor versión a partir del final del segundo set.

Entre la espada y la pared, con 2-0 en contra frente a un tenista con una dinámica muy positiva, Schwartzman recuperó la versión que le llevó a ser semifinalista en 2020 en Roland Garros.

"Por suerte, él me dio algunas oportunidades en el tercer y el cuarto set, y pude reengancharme al partido. Llevaba unas semanas con sensaciones algo mejores", dijo. Jugará en la segunda ronda ante el portugués Nuno Borges (76º).

Menos sufrimiento necesitó Tomás Martín Etchevarry (46º) ante Jack Draper (60º), que se retiró debido a problemas en un hombro cuando perdía por 4-6 y 0-1.

"Al ver que tenía problemas empecé a jugar un poco tenso, se te mete en la cabeza que no puedes perder. Al ganar el primer set me tranquilicé y luego ya veía que era imposible que aguantara corriendo más de tres horas", señaló Etchevarry, que jugará en segunda ronda ante el australiano Álex de Miñaur (19º).

Cachín despide a Thiem

"Creo que le va mejor la pista rápida o el pasto, por lo que tengo una buena oportunidad", señaló Etchevarry, de 23 años, con gran progresión en los últimos meses.

Otra gran victoria fue la de Pedro Cachín (63º) ante el austríaco Dominic Thiem, antiguo número tres mundial y actual 91º, finalista dos veces en Roland Garros (2018 y 2019). Se impuso por 6-3, 6-2, 6-7, 4-6 y 6-2.

Jugará en segunda ronda ante el croata Borna Coric (16º), que batió a Federico Coria (94º), única derrota argentina del día, por 7-6 (7/3), 6-7 ((5/7), 6-3 y 6-3.

© 2023 AFP