El concurso de la panza más grande celebra la maternidad en Nicaragua

Managua (AFP) – A pocos días de su tercer parto, Verónica Espinoza se atrevió a salir de su vivienda bajo la lluvia para participar en un concurso que mide la panza más grande de una embarazada, en una peculiar celebración de la maternidad en Nicaragua.

Espinoza, de 36 años y con 33 semanas de embarazo, asegura que los vecinos la convencieron de participar en el certamen en el que se impuso el martes a otras 14 embarazadas, luego que la medida de su panza señaló 56 centímetros desde el esternón hasta el pubis.

Declaró sentirse "feliz porque por lo menos pensaba (ganar) el tercer o segundo lugar" en el concurso organizado por una popular emisora de radio sandinista y en el que María Mudi obtuvo el segundo lugar con 54 centímetros y Ángela Vargas el tercero con 51 centímetros.

Las ganadoras recibieron refrigeradores y cocinas, cunas y productos para el futuro bebé, así como premios en efectivo equivalentes a entre 140 y 60 dólares.

"No tenía nada, no he comprado nada, por desidia en sí, pero ahora pues gracias a Dios tenemos", dijo Espinoza en referencia al premio.

La marca histórica es de 63 centímetros y data de 2015.

Medina sostuvo que con este concurso nacional para "celebrar a la mamá" se quiere "apoyar y ayudar a esas madres de escasos recursos con víveres y con productos que son necesarios".

