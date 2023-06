Sabalenka se manifiesta contra la guerra, Svitolina evita saludarla

París (AFP) – "No apoyo la guerra, no apoyo a Lukashenko", declaró sobre el conflicto bélico en Ucrania y su presidente la tenista bielorrusa Aryna Sabalenka, segunda jugadora mundial, este martes tras avanzar a semifinales de Roland Garros derrotando a la ucraniana Elina Svitolina, que evitó saludarla.

La jugadora volvió a comparecer ante los medios para intentar cerrar la polémica que la ha acompañado desde el comienzo de Roland Garros, cuando le preguntaron por su vínculos con el presidente, Aleksandr Lukashenko, aliado de Rusia, y su posición sobre la guerra.

Sabalenka se sintió intimidada por las preguntas de una periodista ucraniana y, de acuerdo con el torneo, no compareció ante los periodistas en las dos rondas anteriores a los cuartos de este martes.

"No apoyo la guerra, no apoyo a Lukashenko", dejó claro. "Jugamos muchas Copas Federaciones en Bielorrusia. Él estaba en nuestros partidos y tomaba fotos con nosotras. No pasaba nada malo en aquella época en Bielorrusia, Ucrania o Rusia", explicó.

"No quiero que mi país esté involucrado en ningún conflicto. Lo he dicho muchas veces. Conocen mi posición. No quiero que el deporte esté involucrado en la política porque soy solo una jugadora de tenis de 25 años", zanjó.

Antes había derrotado por un doble 6-4 a Svitolina, antigua número tres mundial que ha descendido hasta el puesto 192º. Jugará por un puesto en la final contra la checa Karolina Muchova (43ª), que ganó a la rusa Anastasia Pavlyuchenkova (333ª) por 7-5 y 6-2.

Tensión y abucheos

Tras su victoria en la Philippe Chatrier, Sabalenka se acercó a la red, pero Svitolina se dirigió directamente a saludar al juez de silla sin darle la mano, como viene haciendo todo el torneo contra las jugadoras rusas y bielorrusas.

Con este gesto, la ucraniana se ganó los abucheos del público. Cuando le preguntaron si Sabalenka enardeció la situación al esperarla apoyada en la red, Svitolina sentenció: "Sí, lo creo, desgraciadamente".

"No sé qué esperaba, porque fui clara sobre el apretón de manos", añadió Svitolina, que hasta ahora tuvo en el bolsillo al público francés.

La ucraniana Marta Kostyuk tampoco le dio la mano a Sabalenka en la primera ronda, y fue igualmente abucheada.

"No venderé mi país por la gente", declaró Svitolina, que afirmó que ella y sus compatriotas mantendrán su posición durante la temporada de hierba, que culminará el mes que viene en Wimbledon.

La ucraniana también consideró que Sabalenka debería recibir una multa por no haber acudido a las ruedas de prensa obligatorias posteriores a sus partidos de tercera y cuarta ronda.

La bielorrusa no compareció por no sentirse "segura", después de recibir un aluvión de preguntas que la incomodaron. En lugar de hablar con los periodistas, la organización del torneo difundió una transcripción con varias preguntas y sus respuestas.

