Arrancan campañas por candidatura presidencial de la izquierda en México

México (AFP) – Prometiendo dar continuidad al proyecto de izquierda del presidente Andrés Manuel López Obrador, la exalcaldesa de Ciudad de México Claudia Sheinbaum y el excanciller Marcelo Ebrard iniciaron este lunes los actos de campaña por la candidatura oficialista a las elecciones de 2024.

Anuncios Lee mas

Sheinbaum y Ebrard emprendieron una correría por el país con la meta de ser el abanderado del partido Morena, cuyos resultados se darán a conocer el próximo 6 de septiembre.

Ambos funcionarios renunciaron a sus cargos hace una semana y lideran las preferencias muy por encima del exsecretario de Gobernación (Interior) Adán Augusto López, el senador Ricardo Monreal y el diputado Gerardo Fernández, según sondeos publicados en medios locales.

Apalancado en la popularidad de López Obrador, Morena es amplio favorito para continuar en el poder por seis años más independientemente de quién gane la candidatura.

Según un estudio de Consulta Mitofsky, contratado por el diario El Economista y publicado el 18 de junio, Sheinbaum lidera las preferencia con 33% de apoyo, seguida de Ebrard (21,4%) y López (16,9%), en tanto Morena es favorito con 37,4%, por encima del conservador PAN (12,7%) y el exhegemónico PRI (11,6%), para ganar de nuevo la presidencia.

De 60 años y física de profesión, Sheinbaum arrancó su gira con un mitin en el estado de Oaxaca (sur), uno de los más pobres del país, donde fue ovacionada por mujeres indígenas que la acompañaron.

"Vamos con la convicción de la Defensa de la Cuarta Transformación (como el presidente bautizó su movimiento)", escribió previamente en Twitter. La campaña se extenderá hasta el 27 de agosto, mientras la encuesta, en la que puede participar toda la población del país, se desarrollará entre el 28 de ese mes y el 3 de septiembre próximo.

En tanto, entre gritos de "¡presidente!", "¡presidente!", Ebrard, de 63 años, llegó a su primer evento en Ciudad de México manejando un Volkswagen Escarabajo y luego de visitar a su profesora de kínder.

Ante el auditorio, garantizó la continuidad de los programas sociales con los que López Obrador sostiene buena parte de su aprobación.

El excanciller mexicano Marcelo Ebrard durante un acto el 12 de junio de 2023 en Ciudad de México © Rodrigo ARANGUA / AFP

Los comicios presidenciales se celebrarán el 2 de junio de 2024, y la oposición, muy debilitada, aún no define el mecanismo para elegir a su candidato dentro de una alianza de partidos.

- "Equilibrio" -

En una entrevista con el diario La Jornada publicada este lunes, Sheinbaum aseguró que es "radical" en "no robar, no mentir, no traicionar al pueblo", una suerte de credo de López Obrador, a quien analistas señalan de tener preferencia por ella, lo que el presidente niega.

"Tengo que mantener el equilibrio, estoy obligado a eso, en este caso y también en la elección constitucional", afirmó este lunes el mandatario durante su habitual rueda de prensa, en la que pidió a los periodistas excluirlo del debate electoral.

De ascendencia lituana y búlgara, la dirigente busca convertirse en la primera mujer en ocupar la presidencia de México, segunda economía latinoamericana después de la brasileña.

Ebrard, de origen judío y quien ya compitió por la candidatura presidencial con el propio López Obrador en 2012, ha insistido en que "no haya derroche de recursos (en las campañas) porque eso contradice todo aquello en lo que creemos".

"Sonrían, vamos a estar bien", es la frase que ha convertido en eslogan este licenciado en relaciones internacionales.

© 2023 AFP