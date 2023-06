Los Spurs y sus mitos dan la bienvenida a Wembanyama: "Este es mi sitio"

San Antonio (United States) (AFP) – Dos días después de ser elegido número uno del Draft de NBA, el francés Victor Wembanyama fue presentado el sábado como la nueva estrella de los Spurs en la ciudad de San Antonio, donde Emanuel Ginóbili y otros héroes de la franquicia le dieron una recepción a lo grande.

El argentino Ginóbili, Tim Duncan y David Robinson, figuras de los cinco anillos que ganaron los Spurs entre 1999 y 2014, compartieron con el joven prodigio su primera cena en la ciudad texana la noche del viernes.

"Fue una de las noches más enriquecedoras de mi vida. En un par de horas probablemente aprendí más sobre la NBA que en toda mi vida anterior", dijo Wembanyama el sábado durante su conferencia de presentación en el AT&T Center.

"Es muy reconfortante ver que estas personas, que son tan importantes para la ciudad de San Antonio y la franquicia, son tan amables y generosas, porque realmente querían compartir conmigo sus experiencias", relató el pívot, de 2,24 metros de altura.

"Es reconfortante saber que hay leyendas, no sólo del club sino de la NBA, que están ahí para ayudarme y que no me dejarán cometer los mismos errores dos veces. Eso es una gran ventaja para un novato", subrayó.

Wembanyama, considerado a sus 19 años como la mayor promesa del básquet de las últimas dos décadas, es el tercer jugador escogido por los Spurs con el número uno del Draft después de Robinson (1987) y Duncan (1997), el jugador al que más se le compara por su juego y su mentalidad.

"Tim Duncan me dijo que, cuando llegó, lo único que tenía que hacer era fijarse en David Robinson y en Sean Elliot y seguir sus pasos. Y sabía que estaba en buenas manos", relató Wembanyama.

Los Spurs tienen también numerosos vínculos con Francia, ya que tanto Tony Parker como Boris Diaw formaron parte de aquellos equipos campeones y en este Draft eligieron a un segundo jugador francés, Sidy Cissoko (puesto 44).

"Es una ventaja, porque tengo buenas relaciones con esos franceses que han hecho historia, y puedo acudir a ellos si lo necesito", reconoció Wembanyama.

"El juego NBA me conviene"

La afición de los Spurs, que brindó el viernes una calurosa bienvenida a Wembanyama en el mismo aeropuerto, estará ilusionada también al escuchar que su nuevo ídolo quiere permanecer en el equipo "durante mucho tiempo".

"Siento que este es mi sitio. Desde que llegué, no he visto más que gente agradecida, así que es fácil aclimatarse cuando ya te aprecian", dijo el francés sobre una franquicia sumida en una larga reconstrucción y última clasificada de la pasada temporada en la Conferencia Oeste.

En su primer día en San Antonio, Wembanyama pudo probar los tacos de desayuno y empezar a buscar casa. En su agenda tiene una próxima visita a la sede de Nike en el estado de Oregón, pero también admitió que estaba deseando volver a centrarse en el básquet.

"Últimamente he tenido muchas cosas que hacer fuera de la cancha, como con los medios de comunicación", señaló. "Tengo que volver a estar realmente concentrado en entrenar. No lo he hecho mucho en los últimos días y se siente muy raro".

Su primer partido con el uniforme de los Spurs podría producirse en la Liga de Verano de julio. Wembanyama cuenta ya los días para debutar en la NBA, un escenario que ve perfecto para desarrollar su juego.

"Un factor muy importante para mí es la seriedad con la que se toman aquí a los jugadores", apuntó. "Se les cuida tan bien que se hace todo lo posible para ayudarles a progresar y desarrollarse. Tendré que adaptarme, pero el juego de la NBA es lo que más me conviene".

