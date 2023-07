Muguruza no tiene fecha de vuelta, pero descarta la retirada

Madrid (AFP) – La tenista española Garbiñe Muguruza afirmó este miércoles que no tiene fecha para volver a competir, tras llevar un tiempo alejada de las canchas, pero insistió en que no piensa en la retirada.

"No tengo una fecha de vuelta, de momento este año, no, porque quiero estar con mi familia", dijo Muguruza tras recibir en Madrid la medalla de oro de la Real Orden del Mérito Deportivo, la más alta distinción del deporte español.

Muguruza recibió la medalla de manos del presidente del Consejo Superior de Deportes, Víctor Francos, en el club de tenis madrileño donde jugaba de niña.

La tenista, de 29 años y que lleva sin competir desde febrero, afirmó que le costó tomar la decisión de parar, pero se mostró satisfecha con la misma.

"Ahora que he sido un poco valiente, de decir voy a descansar, porque me costó mucho tomar la decisión, estoy feliz", afirmó Muguruza.

"Ahora mismo no echo de menos la competición", aseguró, añadiendo que "echaba en falta estar tranquila y de momento no lo estoy echando de menos (competir) así que ha sido un buen parón".

La ganadora de Roland Garros en 2016 y Wimbledon 2017 descartó, sin embargo, que esté pensando en la retirada.

"No, no sé de donde sale eso, será por la medalla, todo el mundo ha dicho será que... No, no realmente es un año sabático y la medalla no significa nada", dijo, entre risas, al ser preguntada si su parón es un adiós definitivo.

Muguruza también confesó que le "encantaría participar en los Juegos Olímpicos de París porque es algo muy especial", pero reconoció que es "un poco justo tomando este año sabático".

La tenista se deshizo en elogios hacia la joven sensación actual del tenis en España, Carlos Alcaraz, del que afirmó que "es un fuera de serie, alucino que alguien tan joven juegue con ese desparpajo".

© 2023 AFP