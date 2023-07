Tenista estadounidense Brooksby recibe suspensión por saltarse pruebas antidopaje

Los Angeles (AFP) – Jenson Brooksby, una de las grandes promesas del tenis estadounidense, dijo este miércoles que fue suspendido provisionalmente por eludir tres exámenes antidopaje en un periodo de un año, una acusación que el jugador niega.

Anuncios Lee mas

El californiano, de 22 años, dijo que aceptó la suspensión decretada por la Agencia Internacional de Integridad del Tenis pero espera defenderse de estos cargos cuando su caso sea visto por un tribunal de arbitraje.

"Nunca he dado positivo en un control antidopaje. Nunca he tomado sustancias que no estuvieran permitidas para mí", dijo el estadounidense en un comunicado en su cuenta de Instagram.

"La suspensión provisional no es una admisión de que he hecho algo malo. Al contrario, he negado esta acusación y estoy esperando por un arbitraje con un tribunal independiente", afirmó.

Bajo la normativa antidopaje, los tenistas pueden ser castigados sin necesidad de dar positivo en un examen si no se presentan a tres pruebas durante un año, las llamadas "faltas de localización".

Los jugadores están obligados a informar regularmente a los organismos antidopaje de su paradero para que se les pueda aplicar la prueba.

Un año atrás, Brooksby llegó a ocupar el 33º lugar del ranking de la ATP pero problemas físicos lo llevaron a caer en los últimos meses hasta el 101º actual.

El californiano, que no compite desde el Abierto de Australia de principios de año, vio frenada su progresión por problemas en tendones de ambas muñecas de los que fue operado en marzo.

En su comunicado, Brooksby asegura que desde esas cirugías fue sometido a tres controles antidopaje.

Respecto a las pruebas a las que supuestamente no se presentó, el tenista asegura que en una de ellas, ocurrida en junio de 2022, se encontraba en el hotel de 's-Hertogenbosch (Países Bajos) donde había declarado que estaría.

"Estoy deseando aportar todas las pruebas y explicar lo sucedido a un panel independiente de arbitraje", recalcó.

© 2023 AFP