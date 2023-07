El Tour pasó su ecuador sin protagonismo de los ciclistas latinoamericanos

Moulins (Francia) (AFP) – El Tour cumplió este miércoles, en la jornada con final en Moulins, la undécima de las 21 etapas de esta edición 2023. Superada la mitad de la ronda, los resultados por ahora no son demasiado esperanzadores para el ciclismo latinoamericano.

El abandono del ecuatoriano Richard Carapaz en la primera etapa, tras una caída, fue todo un presagio de que la Grande Boucle se anunciaba esquiva para los pedaleros latinos.

Con un Egan Bernal, ganador del Tour en 2019, tratando de recuperar la forma tras el accidente que sufrió en enero de 2022, en el regreso del colombiano a la ronda gala, Carapaz aparecía como la principal baza latinoamericana para subir al podio.

Y esa ilusión se evaporó desde el primer día, con su caída en el descenso del Puerto de Vivero, cerca de Bilbao, en el País Vasco español.

El campeón olímpico de 2020 sufrió una fractura de la rótula izquierda, así como un corte en la misma rodilla, que necesitó tres puntos de sutura.

"Volverá a casa para comenzar su convalecencia", informó ese primer día su equipo, EF Education Easypost. Dejaba el Tour un ciclista que había sido tercero en la ronda gala en 2021, ganador del Giro en 2019 y segundo en la carrera italiana en 2022.

Carapaz abandona y Bernal lucha

Con la baja de Carapaz y un Egan Bernal en plena fase de recuperación tras su grave accidente de hace un año y medio, las esperanzas latinoamericanas quedaban reducidas a esperar una victoria de etapa.

El colombiano Egan Bernal cruza la línea meta de la sexta etapa del Tour de Francia. En Cauterets-Cambasque (Pirineos, sudoeste de Francia), el 6 de julio de 2023 © Marco BERTORELLO / AFP

"Este Tour me va a servir. Nada mejor que esto para dar un paso más. Es mi ilusión. Para eso entreno y trabajo. Si no estuviera con esa ilusión no estaría montando en bici. Quiero volver a mi mejor nivel y espero un día estar en el Tour de Francia a mi mejor nivel y competir y medirme para ver cómo estoy comparado con ellos", afirmó Bernal, tras la etapa del domingo en el Puy de Dome.

"Por el momento tengo que ser consciente de que va a ser un tarea muy dura y que ir paso a paso. Hay que celebrar pequeñas victorias como es la de estar en un Tour de Francia después de todo lo que pasó", añadió el colombiano.

La lucha de Egan Bernal por volver a ser el que era no le impide ser el mejor colombiano y latinoamericano en la general, con su puesto 31, a 36 minutos y 58 segundos del líder, el danés Jonas Vingegaard.

Aunque su compatriota Harold Tejada (Astana) está haciendo un buen Tour, como muestra una honrosa plaza 32, a 38:09 del primero.

Tejada, de 26 años, superará con toda probabilidad, en su segunda participación en el Tour, el puesto 45º logrado en 2020.

Daniel Martínez, también del Ineos, como Bernal, ganador este año de la Volta a Portugal y que se hizo con una etapa en el Tour de 2020, está en el puesto 59, justo detrás de su compatriota Esteban Chaves (EF Education), en el lugar 58, que participa a sus 33 años por cuarta vez y fue 13º en 2021.

Martínez, de 27 años, quinto en el Giro en 2021, tiene como mejor puesto el lugar 28 en 2020 en sus tres participaciones anteriores.

Buscar triunfo de etapa

Por último, Rigoberto Urán, ganador de una etapa en 2017, que abandonó en el último Giro de Italia debido al Covid, cierra la clasificación de los colombianos, a sus 36 años, en el final de su carrera.

El colombiano Rigoberto Urán sube el puerto de Soudet durante la quinta etapa del Tour de Francia. Entre Pau y Laruns (Pirineos, sudoeste de Francia), el 5 de julio de 2023 © Marco BERTORELLO / AFP

Ubicado ahora en el puesto 100, en su décimo participación en el Tour de Francia, quedará lejos de sus mejores resultados (2º en 2017, 7º en 2019, 8º en 2020, 10º en 2021 y 25º en 2022).

Por su parte, el costarricense Andrey Amador, compañero de Chaves y Urán en el EF Education, es 139, en su séptima participación en el Tour a sus 36 años, con un 50º lugar en 2018 como mejor resultado.

Para el ciclismo colombiano parece imposible esta vez sumar un séptimo podio en el Tour, tras la victoria de Bernal en 2019, los segundos puestos de Nairo Quintana (2013 y 2015) y Urán (2017) y los terceros de Fabio Parra (1988) y el propio Quintana (2016).

Queda la esperanza de un vigesimotercero triunfo parcial de etapa, después del último, hace ya tres años, cuando Miguel Ángel López se impuso en la 17ª etapa de la edición de 2020.

