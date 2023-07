Carlos Rodríguez gana y se pone tercero en el Tour, Vingegaard conserva el amarillo

Morzine (Francia) (AFP) – Carlos Rodríguez (Ineos) ofreció al ciclismo español la tercera victoria en el presente Tour de Francia. El ciclista andaluz se impuso este sábado en la decimocuarta etapa, con llegada en Morzine, en una jornada alpina en la que los dos favoritos, Tadej Pogacar (UAE) y Jonas Vingegaard (Jumbo), entraron pegados, por este orden, a cinco segundos del primero.

El esloveno se vio frenado en un ataque que protagonizó en la cima del último puerto por dos motos, una con un fotógrafo y otra con un cámara de televisión, a las que los comisarios de la carrera sancionaron excluyéndolas de la etapa del domingo, además de una multa de 500 francos suizos (581 dólares).

Rodríguez, que subió del cuarto al tercer puesto en la general (a 4:43 del maillot amarillo), alcanzó a los primeros de la clasificación a nueve km de la meta, en el descenso de es último puerto de la jornada, el Col de Joux Plane, de categoría especial, para lanzarse poco después hacia la victoria.

Vingegaard, que sacaba nueve segundos a Pogacar antes de esta etapa, tiene ahora una ventaja de diez, gracias a las bonificaciones.

Pogacar obtuvo seis segundos por ser segundo de la etapa, por cuatro de Vingegaard, pero el danés había logrado ocho por coronar primero el Col de Joux Plane, por cinco del esloveno.

Debido a esa suma, el líder aumentó ligeramente su ventaja en la general.

Ataques de Pogacar

Pogacar atacó a 3,7 del puerto final, a unos 15 km de la meta, sin que Vingegaard pudiera seguirle en un primer momento.

La escapada solo le duró dos kilómetros. El danés mantuvo su ritmo y pronto limó la diferencia que nunca excedió de un puñado de segundos.

El ciclista danés Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma), con el maillot amarillo de líder del Tour de Francia, esprinta en la cima del Col de Joux Plane, por delante del esloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), durante la 14ª etapa de la 110ª edición de la Grande Boucle, con final en Morzine, el sábado 15 de julio de 2023 © Bernard PAPON / POOL/AFP

"Yo iba a mi ritmo, no quería quedarme sin fuerzas, por lo que hice lo que podía hacer y pude atrapar a Tadej", explicó el danés.

Después, llegando al puerto, Pogacar trató de atacar y le pararon las motos que iban por delante. Después, el danés se destacó para llevarse las bonificaciones y coronó primero.

"Ataqué, pero Jonas estaba muy fuerte para volver. Lo intenté de nuevo pero no lo conseguí. Creo que fue una buena jornada. Esto se jugará por algunos segundos en los días venideros", dijo Pogacar.

"Si debo hacer un balance, me sentí bien en toda la jornada. Hay muchas enseñanzas a sacar", añadió.

"En mi segundo ataque había motos que no se podían mover, por lo que gasté fuerzas de forma innecesaria", dijo resignado el esloveno.

El triunfo en la etapa permite al español de 22 años, en su primera experiencia en el Tour, desplazar del tercer puesto al australiano Jay Hindley (Bora), sexto en la etapa, que le sacaba 1 minuto y 38 segundos antes de este jornada alpina de cinco puertos, tres de primera, uno de tercera y otro de categoría especial, que está ahora a un segundo del español.

Tercer triunfo español

"No me lo creo. Espero que las piernas sigan respondiendo estos días y poder seguir haciéndolo bien. Pero ahora tengo que disfrutar este momento. No se gana una etapa del Tour de todos los días y espero seguir haciéndolo bien", dijo el español en rueda de prensa.

"El hecho de haber subido al tercer puesto no es algo que me preocupe de momento. Ahora quiero disfrutar esta victoria y seguir haciéndolo lo mejor posible en las etapas a venir. Quiero seguir disfrutando de la carrera y seguir así de bien". añadió el andaluz.

España suma su tercer triunfo de etapa tras las victorias del martes y el jueves de Pello Bilbao y Ion Izagirre, en la décima y decimosegunda etapas.

La salida de la primera etapa alpina del Tour de Francia estuvo marcada este sábado por una importante caída colectiva tras solo cinco kilómetros de carrera, lo que conllevó poco después el abandono del colombiano Esteban Chaves, que ocupaba el puesto 74 en la general.

El coche de dirección de carrera inmoviliza el pelotón de corredores del Tour después de una numerosa caída que obligó a neutralizar la carrera camino de Morzine, el sábado 15 de julio de 2023 © Anne-Christine POUJOULAT / AFP

Esa caída provocaría también el abandono de cuatro ciclistas, para un total de seis en la jornada.

La jornada no fue buena para Colombia. Egan Bernal (Ineos) quedó descolgado a unos 50 km de meta, entrando al final en el puesto 30, a más 20 minutos.

Ahora es 24º en la general, a más de una hora y diez minutos de Vingegaard.

© 2023 AFP