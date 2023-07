El alemán Wellbrock logra su segundo título mundial en 10 km en aguas abiertas

Fukuoka (Japón) (AFP) – El nadador alemán Florian Wellbrock, rey olímpico de la distancia, se proclamó campeón del mundo de 10 kilómetros en aguas abiertas por segunda vez en su carrera, este domingo en Fukuoka (Japón).

En las aguas del Momochi Seaside Beachpark, Wellbrock concluyó con un tiempo de 1 hora, 50 minutos, 40 segundos y 30 centésimas.

Firmó así un segundo título en esta prueba, después del conseguido en 2019.

Segundo fue el húngaro Kristof Rasovszky, a 18 segundos y 70 centésimas.

Otro alemán, Oliver Klemet, finalizó tercero, mientras que el defensor del título, el italiano Gregorio Paltrinieri, acabó quinto.

Los tres medallistas validaron su billete para los Juegos Olímpicos del próximo año en París.

Wellbrock dictó el ritmo de la carrera y se puso en cabeza desde el principio.

"Me encanta estar en el océano, sentir las olas para disfrutar del momento. Por contra, no me gusta estar en la pelea del pelotón", explicó. "Me gusta decidir de verdad dónde hay que ir, a qué ritmo hay que nadar. Me divierte ir líder de la carrera y decidir qué se va a hacer", apuntó.

Alemania, nación fuerte en las aguas libres, firmó un doblete este fin de semana, ya que el sábado se había coronado Leonie Beck en la misma distancia.

Los nadadores estarán de regreso el martes a la bahía de Fukuoka para los 5 kilómetros y el jueves para el relevo mixto.

