Asgreen gana etapa tras larga escapada y Vingegaard sigue líder del Tour

Bourg-en-Bresse (Francia) (AFP) – El danés Kasper Asgreen (Soudal) ganó este jueves la decimoctava etapa del Tour de Francia, en una jornada llana en la que se impuso a tres compañeros de escapada, cuando el cuarteto estaba a un paso de ser cazado por el pelotón.

En una etapa de transición, en la que su compatriota Jonas Vingegaard (Jumbo) mantuvo sin problemas el maillot amarillo, Asgreen fue el héroe de esta jornada de 184 km, entre Moutiers y Bourg en Bresse.

"Fue una jornada tranquila pero rápida. He tratado de estar concentrado y no estaré distendido hasta que lleguemos a París, no antes. Las jornadas como ésta pueden hacerte perder el Tour, tienes que estar atento y concentrado", dijo Vingegaard.

Cuando quedan tres etapas para el final del Tour de Francia, el domingo en París, Vingegaard, que sentenció la ronda el miércoles y debe mantener sin problemas el amarillo hasta los Campos Elíseos y ganar su segunda Grande Boucle, mantiene la ventaja de 7:35 en la general sobre el esloveno Tadej Pogacar (UAE).

El danés Jonas Vingegaard con el maillot amarillo de líder de la general durante la 18ª etapa del Tour de Francia. Entre Moutiers y Bourg-en-Bresse, el 20 de julio de 2023 © Marco BERTORELLO / AFP

"He dormido bien. Me he recuperado de lo que me pasó el miércoles. Al principio de esta etapa fue difícil. Estaba muy emocionado, pero todo el mundo trató de hacerme subir la moral en el pelotón. Estuvo bien estar en el pelotón en una jornada tranquila", dijo Pogacar, tras el hundimiento que sufrió la víspera en la subida final del Col de la Loze.

Asgreen desde la salida

Asgreen decidió lanzarse en una escapada desde el primer kilómetro. El belga Victor Campenaerts (Lotto) y el noruego Jonas Abrahamsen (Uno-X) se le unieron de inmediato, llegando a contar el trío de cabeza con más de un minuto y medio de ventaja.

El pelotón reaccionó y cuando estaba muy cerca, el neerlandés Pascal Eenkhorn (Lotto) logró destacarse y alcanzar al trío que comandaba la prueba, cuando quedaban 58 km para la meta.

El cuarteto funcionó bien en los relevos, llegando a contar con más de un minuto de ventaja.

El pelotón reaccionó tarde y cuando estaba a un paso de alcanzar al cuarteto destacado, le faltaron metros, por lo que Asgreen logró cruzar primero la meta, delante de Eenkhorn y Abrahamsen, seguidos del grueso de corredores, con el mismo tiempo que los fugados.

"No es la primera vez que un pequeño grupo llega a batir a los equipos de los esprinters. Creí en la victoria. Han sido un conjunto de factores acumulados los que nos han permitido ganar y sobre todo tener buenas piernas", dijo Asgreen tras la victoria.

Philipsen sin quinta victoria

La escapada del cuarteto, que tuvo éxito contra toda expectativa, evitó que el rey del esprint en este Tour, el belga Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix), lograra una quinta victoria de etapa en esta 110ª edición de la Grande Boucle.

Asgreen contó con la ayuda en la sombra de compañeros como el francés Julian Alaphilippe y el belga Tim Declercq, que hicieron todo lo posible para ralentizar al pelotón y que la escapada llegara a buen puerto, intercalándose sin cesar en la cabeza, para molestar a los que tiraban.

El danés, de 28 años, vencedor de la Vuelta a Flandes en 2021, logró la primera victoria de su palmarés en el Tour de Francia, tras dos segundas plazas, y permitió a su equipo lograr el primer triunfo en la presente edición.

El danés Kasper Asgreen (centro) en el esprint final contra el neerlandés Pascal Eeenkhoorn (derecha) y el noruego Jonas Abrahamsen (izquierda). En Bourg-en-Bresse, el 20 de julio de 2023 © Thomas SAMSON / AFP

"Había marcado la jornada de hoy jueves y la de mañana viernes para atacar. Estaba muy motivado para dar algo a todo el equipo, a mis compañeros y todas las personas que nos ayudan", afirmó Asgreen.

En una escapada en que los cuatro hombres fugados estaban a más de tres horas del líder, Asgreen ocupa el puesto 87 en la general, a 3h59:01

