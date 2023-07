Mbappé-PSG, varios meses de tensión creciente

París (AFP) – Desde hace meses, a golpe de cartas y de otras declaraciones más o menos sibilinas, las relaciones entre Kylian Mbappé y el París SG no cesan de enconarse sobre el fondo de rumores nunca desmentidos en torno a un futuro que se escribe en español, en el Real Madrid.

Más de un año después de la renovación de contrato del campeón del mundo, lejos han quedado las declaraciones de amor recíprocas. En aquel entonces Mbappé iba a ser "la piedra angular del proyecto" del PSG, según el presidente del club, mientras que el aludido sentenciaba: "Estoy muy contento de continuar la aventura. Siempre dije que París es mi casa".

#PivotGang

En septiembre, Mbappé parece disconforme con el plan de juego escogido por su entrenador Christophe Galtier. Explica que prefiere jugar en dupla con un delantero, como con Olivier Giroud en la selección francesa, después de un partido de los Bleus. "Juego de otra manera, se me piden otras cosas aquí". Con los Bleus "tengo mucha más libertad" que en el club, "en París me piden hacer de pívot. Y diez días más tarde publica en Instagram el hashtag #pivotgang.

Rumor de salida en enero

Poco después, el rumor sobre su deseo de salir del PSG en el mercato de enero agita la previa del partido de Champions ante el Benfica. Mbappé estaría descontento por la política de fichajes del PSG. Esperaba contar a su lado con Robert Lewandowski, que optó por el Barça. Goleador aquel día (1-1), la estrella apaga ese pequeño incendio en los pasillos del Parque de los Príncipes, pero sin llegar a borrar la duda sobre si el rumor partió de su entorno.

"Nuestro máximo es esto"

Después del fracaso en octavos de Liga de Campeones contra el Bayern Múnich (derrotas 1-0 y 2-0), el delantero hiela un poco más la atmósfera: "Como dije en mi primera conferencia de prensa de Liga de Campeones esta temporada, haríamos lo máximo. Nuestro máximo es esto, esa es la verdad".

"No es el Kylian Saint-Germain"

En abril, elegido como imagen de la campaña de renovar abonos en el club, critica la decisión publicando un mensaje en Instagram: "No estoy de acuerdo con este video publicado. Es por lo que lucho por los derechos de imagen individuales. El PSG es un gran club y una gran familia, pero no es el Kylian Saint-Germain". El club habría preferido que este choque se solucionase a nivel interno, pero el daño ya estaba hecho, y el jugador no fue sancionado.

La carta de la discordia

El entorno de Mbappé da un paso más a mediados de junio al enviar un correo para explicar que no activaría su tercer año de contrato. Así pues es libre de irse gratis en junio de 2024, lo que supone una pérdida considerable de ingresos para el club. Éste responde en una carta el 3 de julio, señala "enormes perjuicios" y apunta a una "falta de sinceridad" de Mbappé. La misiva concluye con un "querido señor Mbappé, querido Kylian". La hipótesis del divorcio va tomando cuerpo.

"No puede irse gratis"

El 5 de julio, el presidente Nasser al-Khelaïfi en persona toma la palabra públicamente durante la presentación del nuevo entrenador, Luis Enrique: Mbappé "no puede irse gratis. Es el acuerdo verbal que teníamos con él, y además él dijo en entrevistas que no se iría libre. Y no es negociable". Ni el jugador, de vacaciones, ni su entorno, comentaron esas palabras.

Sin gira

El viernes por la noche el club pasa a la declaración de guerra al no incluir a Mbappé en la nómina de jugadores para la gira por Japón y Corea del Sur (24 de julio-3 de agosto). Los jugadores sin la suficiente motivación no son bienvenidos a la gira, explican fuentes internas. Mbappé se ve junto a los jugadores prescindibles (Paredes, Draxler) que el club quiere vender, y el PSG se priva de su jugador más icónico para su operación promocional en Asia.

