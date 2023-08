Nueva Zelanda y Sudáfrica dominan el Mundial de rugby

París (AFP) – El Hemisferio Sur domina la historia del Mundial de rugby, con tres títulos para Nueva Zelanda (1987, 2011 y 2015) y Sudáfrica (1995, 2007 y 2019) y dos para Australia (1991 y 1999), mientras que Inglaterra (2003) ha sido el único país del norte en conquistar la Copa Webb Ellis, antes de la décima edición del campeonato, del 8 de septiembre a 28 de octubre en Francia.

El capitán de los All Blacks Richie McCaw levanta el trofeo tras la final que Nueva Zelanda ganó a Australia a en el estadio londinense de Twickenham, el 31 de octubre de 2015

-- Esta es la historia de las nueve ediciones anteriores:

- 1987 (Australia y Nueva Zelanda)

Final: En Auckland, Nueva Zelanda venció a Francia 29-9

Los dos vecinos oceánicos unen sus fuerzas para organizar esta primera edición que junta durante un mes a 16 equipos clasificados de oficio o invitados.

Sudáfrica, boicoteada por otras naciones por causa de su política del 'Apartheid', es el único ausente de renombre.

Francia, que gana el Torneo de las Cinco Naciones, da la nota en semifinales al superar a Australia (30-24), en Sídney.

En la final, Francia pierde con los All Blacks (29-9), liderados por el apertura Grant Fox, autor de un total de 126 puntos (récord en Copa del Mundo).

Ante su público, en el mítico Eden Park de Auckland, el capitán neozelandés David Kirk es el primer jugador de la historia en levantar la Copa Webb Ellis.

- 1991 (Francia e Inglaterra)

Final: En Twickenham, Australia venció a Inglaterra 12-6

La Copa del Mundo llega por primera vez al Hemisferio Norte, pero el título viaja de nuevo a Oceanía tras el triunfo de Australia, liderada por la generación dorada de Farr-Jones, Lynagh, Littell, Horan y Campese.

Los Wallabies, sin embargo, estuvieron a punto de quedar eliminados en cuartos de final por el XV de Irlanda, empujado por su público en Lansdowne Road. Australia ganó 19-18 gracias a un try en el último minuto de Campese, antes de eliminar en semifinales al defensor del título, Nueva Zelanda.

En la final choca contra Inglaterra, que eliminó en cuartos a Francia (19-10) y en semifinales a Escocia (9-6), y pese al apoyo del público en Twickenham, el XV de la Rosa sucumbe al poder del pack australiano y los Wallabies se llevan la victoria por 12-6.

- 1995 (Sudáfrica)

Final: En Johannesburgo, Sudáfrica venció a Nueva Zelanda 15-12 tras prolongación

Sudáfrica organiza su Copa del Mundo, en la que participa por primera vez, tras el final del Apartheid en 1992.

El capitán de los Springboks François Pienaar recibe el trofeo Webb Ellis de manos del presidente Nelson Mandela tras el triunfo de sudáfrica en el Mundial que organizó, el 4 de junio de 1995 en Johannesburgo © Jean-Pierre MULLER / AFP/Archivos

El presidente sudafricano, Nelson Mandela, todo un símbolo, elegido el año precedente tras pasar 27 años en prisión, entrega la Copa al capitán sudafricano, François Pienaar.

En la final, los Springboks dominan al gran favorito Nueva Zelanda, liderado por su estrella Jonah Lomu, autor de cuatro tries en semifinales ante Inglaterra (45-29).

Los locales aprovecharon un día negro de los All Blacks y festejaron gracias a un drop de su apertura Joel Stransky en la prolongación (15-12).

El dato triste de esta edición fue la lesión de marfileño Max Brito, quien quedó discapacitado de por vida al sufrir un golpe tremendo en las cervicales, contra Tonga.

- 1999 (Gran Bretaña, Irlanda y Francia)

Final: En Cardiff, Australia derrota a Francia 35-12

Australia es el primer país en conquistar la Copa Webb Ellis por segunda vez, al superar a Francia en Cardiff (35-12).

El capitán de los Wallabies, el segunda línea John Eales, como los centros Tim Horan, titular, y Jason Little, reemplazante en la final, lograron su segundo título mundial, en esta primera edición con 20 conjuntos.

En semifinales, la fuerte defensa permitió a los Wallabies resistir contra el defensor del título, Sudáfrica, que cayó en prolongación (27-21).

Sin embargo, la otra semifinal quedó en los libros. El XV de Francia se impuso sorpresivamente (43-31) ante los All Blacks.

Pese a que Lomu apoyó dos tries, que les dio una ventaja de 24-10 en los primeros 45 minutos, los franceses levantaron cabeza gracias a una jornada inspirada de Christophe Lamaison, autor de 28 puntos, incluido uno de los cuatro tries galos.

- 2003 (Australia)

Final: En Sídney, Inglaterra venció a Australia 20-17 tras prolongación

Los Wallabies, que llegaron sin muchas esperanzas para conservar la corona, estuvieron a punto de levantar la copa por tercera vez, tras destruir los sueños neozelandeses en semifinales (22-10).

Pero Inglaterra, que apostó a la precisión del disparo de su apertura Jonny Wilkinson y a un pack de hierro, consiguió su primer título planetario, que viajó por primera vez al Hemisferio Norte.

El capitán de Inglaterra Martin Johnson (izquierda) y el medio scrum Jonny Wilkinson, posan con la Copa Webb Ellis tras conquistar el mundial en Sidney el 23 de noviembre de 2003, el único que ha ganado una selección del Hemisferio Norte © KIERAN DOHERTY / POOL/AFP/Archivos

'Wilko', amo y señor del Mundial, crucificó a los locales con un drop con su pie menos hábil, el derecho, en la prolongación de la final de Sídney (20-17).

- 2007 (Francia, Gales, Escocia)

Final: En el Stade de France, Sudáfrica venció a Inglaterra 15-9

Sudáfrica iguala a Australia en la élite de países con dos títulos tras derrotar a Inglaterra (15-6) en la final.

Los Springboks, guiados por el wing Bryan Habana, mejor jugador de la competición (8 tries) y su zaguero Percy Montgomery, máximo anotador (105 puntos), ya habían ganado al XV de la Rosa en la fase de grupos (36-0), antes de derrotar a Fiyi (37-20) en cuartos de final y a Argentina en semifinales (37-13).

Los Pumas, gran revelación de esta sexta edición, terminan terceros tras humillar por segunda vez a Francia (34-10), a la que ya había derrotado (19-12) en el partido inaugural.

Los franceses dejan escapar 'su' Mundial, al caer en semifinales frente a Inglaterra en el Stade de France (9-14), después de eliminar a Nueva Zelanda en cuartos de final en Cardiff (20-18).

- 2011 (Nueva Zelanda)

Final: En el Eden Park de Auckland, Nueva Zelanda venció a Francia 8-7

Nueva Zelanda partía con la presión y la obligación de ganar el Mundial en su tierra, como hizo en la primera edición en 1987.

Las cosas empezaron bien para los All Blacks que lograron un try en el minuto 15 por medio del pilar Tony Woodcock, y la ventaja se extendió a un esperanzador 8-0 en el 46 con un penal del centro Stephen Donald, pero Francia se recuperó un minuto después (47) con un try de Thierry Dusautoir y la conversión de François Trinh-Duc.

Nueva Zelanda, que había derrotado por 37-17 a Francia en la primera, fase acabó pidiendo la hora, pero el XV del Gallo perdió su tercera final mundialista.

- 2015 (Inglaterra y Gales)

Final: En Twickenham, Nueva Zelanda ganó a Australia 34-17

Nueva Zelanda entró en la historia del rugby al lograr su tercer título mundial y el segundo consecutivo, algo que no había logrado nadie antes, gracias a su victoria ante Australia en Twickenham (34-17), con 19 puntos de su apertura Dan Carter.

La generación dorada de Dan Carter y Richie McCaw, que se despedían en este partido de la camiseta de los All Blacks tiene asegurada un lugar en la leyenda de este deporte, con dos títulos mundiales seguidos, y el primero que su país obtenía fuera de casa, tras haber ganado en 1987 y 2011 en Auckland.

Richie McCaw igualó el récord de partidos en la historia de los Mundiales, con 22, y Dan Carter colocó el récord de conversiones, 58.

El argentino Nico Sánchez fue el máximo anotador del torneo con 97 puntos.

- 2019 (Japón)

Final: En Yokohama, Sudáfrica gana a Inglaterra 32-12

Organizado por primera vez en Asia, este Mundial tiene varias peculiaridades: el paso de un tifón obliga a anular por primera vez tres partidos, Japón se clasifica por primera vez para los cuartos y, finalmente, Sudáfrica iguala a Nueva Zelanda en el palmarés al sumar su tercer título, aunque fue el primer campeón no invicto de la historia.

Pese a caer ante los All Blacks en la fase de grupos (23-13) y guiados por Siya Kolisi, el primer capitán de raza negra de la historia de los Springboks, eliminan sucesivamente a Japón y Gales antes de jugar la final contra Inglaterra.

En Yokohama, Makazole Mapimbi y Cheslin Kolbe logran los dos tries sudafricanos para imponerse 32-12 a una Inglaterra en la que solo anota, y con el pie, Owen Farrell (cuatro penales).

