Incendios forestales en Hawái dejan al menos seis muertos

Los Angeles (AFP) – Incendios forestales avivados por vientos huracanados arrasan este miércoles varias localidades en Hawái, dejando al menos seis muertos, cientos de personas evacuadas, miles de turistas varados en el aeropuerto, además de operaciones de rescate en el mar.

© Zeke Kalua / County of Maui/AFP

Anuncios Lee mas

"Sufrimos una terrible catástrofe", dijo el gobernador de Hawái, Josh Green, en un comunicado que también reportó que las llamas afectan Maui y la Gran Isla en el archipiélago estadounidense.

"Se confirmó que hemos tenido seis víctimas mortales y todavía continuamos las operaciones de búsqueda y rescate por lo que no sabemos que pasará con esa cifra", dijo el alcalde de Maui, Mitch Roth, en rueda de prensa.

El estado de emergencia fue anunciado, dijo la vicegobernadora de Hawái, Sylvia Luke, con los hospitales de la isla de Maui "saturados con pacientes por quemaduras y personas afectadas por inhalar humo".

"La línea de emergencias no funciona, el servicio celular no funciona, los teléfonos no funcionan", agregó.

Más de 14.000 casas están incomunicadas, reportó poweroutage.us.

Lahaina, un pueblo de unos 12.000 habitantes en el noroeste de Maui, ha sido el más afectado. "Ha quedado destruido y cientos de familias han sido desplazadas", dijo.

Imágenes difundidas en las redes sociales muestran las brasas destruyendo el turístico pueblo, densas columnas de humo tiñendo el cielo de negro y varios de los botes de la marina de Lahaina también en llamas.

Habitantes de la zona saltaron al agua "para evitar el fuego", dijo más temprano el mayor general del Ejército estadounidense, Kenneth Hara, a Hawaii News Now. Al menos doce personas fueron rescatadas del mar por la Guardia Costera.

"Fue terrible", dijo la residente de Lahaina Claire Kent a la cadena CNN.

Kent explicó que varias regiones de Maui, como Lahaina, se quedaron sin electricidad en la madrugada, por lo que los vecinos no tenían noticias del avance del fuego.

"Todo fue de boca en boca, la gente corría por la calle diciendo '¡tienes que salir!'. Había gente en bicicleta gritándole a la gente que se fuera".

Kent desalojó a las prisas su casa, que fue devorada por el incendio. "No podía creerlo".

"Las llamas avanzaron hasta el final del barrio".

"Nos lanzamos a la carretera, y mirabas hacia atrás y había llamas a ambos lados de la carretera, con gente atrapada en el tráfico e intentando salir en ambas direcciones. Parecía sacado de una película de terror".

"Estoy segura de que hubo personas que no pudieron salir".

Kent dijo que tanto personas en situación de calle como gente que nadó para alejarse del fuego pueden haber quedado atrapados. "No creo que nadie estuviera preparado para la fuerza que alcanzaron los vientos".

Incertidumbre

Debido a la falta de comunicación en algunas regiones del archipiélago, la incertidumbre reina.

Algunas de las personas que lograron huir de las llamas expresan en redes sociales y medios de comunicación desespero por no saber del paradero de sus amigos y seres queridos.

"No sé dónde está mi hermanito", dijo Tiare Lawrence a Hawaii News Now. "No sé dónde está mi padrastro".

"A todos mis conocidos en Lahaina se les quemaron sus casas".

Chrissy Lovitt le dijo al medio local que los barcos en la marina de Lahaina fueron carbonizados.

"Sabemos de una pareja que pudo evacuar, pero no sabemos del resto", dijo a la AFP por teléfono Elizabeth Smith, instructora de una escuela de surf en Kula.

La localidad, hacia el centro de la isla, también está amenazada por un incendio forestal, pero Smith dijo que ella estaba a salvo.

Smith describió la situación como algo sin precedentes: "No creo que algo así haya pasado antes en Maui".

"No es común tener tantas regiones afectadas por los incendios".

- Fuertes vientos -

Luke informó que los incendios fueron causados por las condiciones secas y los fuertes vientos del huracán Dora, que se encuentra al sur del archipiélago estadounidense pero no se espera que toque tierra.

Precisó que los incendios estaban siendo avivados por vientos de hasta 130 kilómetros por hora.

Unas diez escuelas públicas cerraron este miércoles en Maui, al igual que decenas de comercios.

Las autoridades locales y la Cruz Roja abrieron refugios para recibir a los residentes que fueron obligados a evacuar.

Al menos tres personas fueron rescatadas por aire.

Decenas de turistas que llegaron ayer a Maui fueron contenidos en el aeropuerto debido a las condiciones que sacuden a la isla, agregaron autoridades locales.

cl-rfo-hg-pr/db

© 2023 AFP