David Raya llega cedido por una temporada al Arsenal

Londres (AFP) – El Arsenal anunció el martes el fichaje del guardameta español David Raya, que llega cedido por el Brentford durante toda la temporada.

El español de 27 años disputó los 38 partidos de Premier League con el Brentford la pasada temporada, siendo elogiado por su nivel mostrado. Su llegada al Emirates Stadium le pone en competencia directa con el inglés Aaron Ramsdale, de 25 años, por la titularidad en la portería de los Gunners.

"Me siento en la luna por poder asumir este reto en mi carrera y dar un paso más", declaró Raya, en una entrevista difundida por su nuevo club. "Estoy muy emocionado por ver como avanza la temporada. He hablado con el jefe (Mikel Arteta) y me envió los valores sobre los que se asienta el Arsenal".

"La dirección en la que el club está yendo, está creciendo todavía más, es un bonito desafío que asumir y no podía decir que no", añade Raya.

El español fue relacionado con los Gunners por un traspaso cifrado en 35 millones de euros (38 millones de dólares) antes de llegar al acuerdo final de cesión, que habría costado al club del norte de Londres cerca de 3,5 millones de euros (3,8 millones de dólares). El Arsenal puede hacer permanente el traspaso por 31,3 millones de euros (34,2 millones de dólares) al final de la temporada.

En 62 partidos de Premier League ha dejado en 20 ocasiones la portería a cero. Con el Brentford disputó 161 partidos entre todas las competiciones.

© 2023 AFP