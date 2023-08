Lesiones, insultos y goles: los altibajos de Neymar en el París SG

París (AFP) – Neymar ha vivido varias vidas en el París SG: decisivo, frágil, rebelde, a veces contento, a veces enfadado, el atacante brasileño necesitó tiempo para adaptarse al club de la capital francesa, que abandona ahora rumbo al Al-Hilal de Arabia Saudita.

Anuncios Lee mas

14 agosto de 2017: inicios prometedores

El PSG presenta a su nueva joya, comprada por la suma récord de 222 millones de euros al FC Barcelona, el 14 de agosto de 2017 en Guingamp. Con un gol y una asistencia, Neymar comienza a brillar.

"Me siento como en casa. Todos mis compañeros no son brasileños pero me hacen sentir cómodo, tengo la impresión de estar aquí desde hace mucho tiempo ya", asegura la nueva atracción del campeonato francés.

25 febrero de 2018: de tensiones a lesiones

El "penaltigate", que le enfrentó al uruguayo Edinson Cavani a inicio de temporada, para saber quién de los dos lanzaría las penas máximas es el primer momento de tensión en su carrera en París.

Pero no es nada comparado con lo ocurrido el 25 de febrero de 2018, durante un partido de Copa de Francia contra el Marsella: "Ney" se lesiona en el pie derecho, fisura del quinto metatarsiano. Ese fue el preludio de una temporada fallida, eliminados en octavos de Champions contra el Real Madrid, y el inicio de una larga serie de lesiones para el atacante brasileño.

6 marzo de 2019: "adolescente rebelde"

El 23 de enero de 2019, Neymar vuelve a revivir su lesión: una serie de choques con Moataz Zemzemi, jugador del Estrasburgo en un partido de Copa de Francia, despierta su dolor en el pie derecho.

Ello se salda con otros tres meses de ausencia y de nuevo tres meses de infierno para su equipo, humillado de nuevo en octavos de Liga de Campeones contra el Manchester United (2-0, 1-3).

De regreso a París tras ser visto en el carnaval de Salvador y de Rio, está presente en las gradas durante esa eliminación el 6 de marzo.

Neymar © Guillermo RIVAS PACHECO, David LORY, Sabrina BLANCHARD / AFP

Pierde el control e insulta a los árbitros en redes sociales: "¡Es una vergüenza! Ponen a cuatro tipos que no saben nada de fútbol para ver a cámara lenta (...) Qué se vayan a la mierda".

De vuelta a los terrenos de juego a finales de abril, expresa su rabia golpeando a un espectador que le estaba molestando después de la derrota en la final de Copa de Francia contra el Rennes.

"No se puede hacer eso", criticó su entrenador Thomas Tuchel el día después de ese gesto. "Cobarde", "adolescente rebelde": la prensa brasileña tampoco le perdona esa acción.

Por cada una de sus dos acciones sufrirá tres partidos de sanción, que en el caso de la Liga de Campeones se redujo a dos tras la apelación.

23 agosto de 2020: felicidad y tristeza

Neymar se siente cada vez mejor en París. Su temporada 2019-2020 es la mejor, pese a la conclusión prematura del campeonato francés debido a la pandemia de covid-19.

Con el PSG gana los cuatro trofeos nacionales, antes de la "Final 8" de Liga de Campeones. En Lisboa, libre de problemas físicos y con una gran sonrisa en los labios, logra llevar a su equipo a la primera final de Liga de Campeones de su historia.

Su complicidad con Kylian Mbappé es evidente pero ni él ni el francés marcaron en Portugal. En la final, el Bayern les hizo pagar su falta de acierto (1-0) y Neymar abandonó el césped al borde de las lágrimas.

13 abril de 2021: magistral en Múnich

Se vengó del Bayern menos de un año más tarde, en cuartos de final. En la ida en Alemania, bajo la nieve, logró dos asistencias (victoria 3-2).

Es en la vuelta, el 13 de abril en el Parque de los Príncipes, donde brillará más pese a la derrota (1-0). Contra Manuel Neuer, estrelló tres balones en los postes, pero su influencia fue enorme.

En semifinales contra el Manchester City, el brasileño decepciona. Cuatro días antes de la vuelta, perdida 2-0, renueva su contrato hasta 2025 con el PSG.

9 de marzo de 2022: debacle contra el Real Madrid

Autor de una asistencia de tacón para Mbappé durante la ida contra el Real Madrid en octavos de final de la Liga de Campeones (victoria 1-0 del PSG), Neymar vuelve a asistir al francés en la vuelta.

Pero, como su equipo, 'Ney' se derrumba durante la segunda parte, y una de sus pérdidas de balón ofrece a Benzema uno de sus tres goles, en un nuevo fiasco del PSG en Champions League. Los medios españoles informan incluso de una pelea entre el brasileño y su guardameta Donnarumma, lo que desmiente Neymar en sus redes sociales.

3 de mayo de 2023: "¡Neymar, vete!"

Tras un inicio de temporada increíble con el PSG, Neymar encaja la eliminación de Brasil en cuartos de final del Mundial-2022. Su recorrido se interrumpe por una nueva lesión en el tobillo en marzo. Baja para el resto de la temporada, se convierte en el objetivo de los ultras parisinos, en conflicto con la dirección sobre el futuro del club.

"¡Neymar, vete ya!", cantan varias decenas de aficionados vestidos de negro, reunidos delante del domicilio del jugador en Bougival, en la región parisina. Tres meses más tarde, el brasileño pone rumbo a Arabia Saudita.

© 2023 AFP