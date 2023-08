Músicos argentinos llaman a los jóvenes a reflexionar ante avance de Milei

Buenos Aires (AFP) – Un grupo de músicos argentinos de los más populares, como la estrella pop Lali Espósito, los raperos Trueno y Ca7riel, llamaron a sus seguidores a la reflexión sobre el avance del ultraliberal Javier Milei, el candidato con mayor votación de cara a las presidenciales de octubre.

"Tus derechos son lo único que tenés, no te regales", dijo Trueno a sus fans este martes a través de la red social X.

Milei, del nóvel partido la Libertad Avanza, consiguió 30% de los sufragios en las primarias del domingo, una sorpresa en el escenario político argentino que dejó en segundo y tercer lugar a las coaliciones tradicionales de Juntos por el Cambio, oposición de centro-derecha, y Unión Por la Patria, peronismo en el gobierno.

El libertario anti-sistema ha definido como "una aberración la idea de que donde hay una necesidad hay un derecho" y propone, entre otras medidas, arancelar la educación y la salud pública, anular la ley de aborto y recortar ayudas sociales, en un variopinto programa de gobierno.

Los seguidores de Milei son mayoritariamente jóvenes varones de menos de 30 años.

"Es peligroso que haya gente que vote a un anti-derechos", "qué peligroso, qué triste", dijo Lali Espósito el domingo tras conocerse los resultados en los que más de 7 millones de votantes apoyaron al líder de La Libertad Avanza.

Milei ignoró las críticas y en declaraciones a la televisión dijo desconocer a la multipremiada artista que goza de gran popularidad en América Latina, llena estadios en sus conciertos y tiene más de 12 millones de seguidores en redes sociales.

"No la conozco, yo escucho ópera o los Rolling Stones", dijo Milei.

Espósito también recibió mensajes de seguidores que criticaron su postura. "7 millones de personas ayer te dijeron callate la boca", le respondió la usuaria @EugeniaRolon.

Más críticas

Otro de los que salió al cruce de las propuestas del candidato presidencial fue el músico Catriel Guerreiro Fernández Peñaloza, conocido como Ca7triel, que publicó un extenso video en Instagram.

"Cuando yo era pibe tuve el privilegio de ir al colegio, a la escuela porque era gratis, pública, si no yo no podría haber ido porque no tenía la guita (dinero) para pagar mi educación", dijo el guitarrista y rapero de 30 años.

"Si los hospitales y la sanidad hubieran sido privados, yo estaría muerto", agregó.

Vestido de negro, con gorra y gafas, Ca7riel se acerca a la cámara para cerrar: "Entonces, yo digo es muy importante pensar en nuestro futuro y en las manos de quién lo vamos a dejar. Ojo, porque en el futuro vas a necesitar cosas y no vas a poder pedirlas, porque estos son derechos y donde hay una necesidad hay un derecho, así que cuando necesites, ya va a ser muy tarde mi amor".

Milei ya había tenido un entredicho con la banda argentina La Renga que le objetó la utilización de su hit 'Panic show' en varios actos de su campaña.

Al candidato libertario lo respalda en cambio El Dipy, cantante de cumbia villera y aspirante a intendente en el barrio popular bonaerense de La Matanza que salió segundo con 27,3% de los votos en las primarias del domingo pasado.

