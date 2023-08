Las marchistas latinoamericanas rozan las medallas mundiales en 20 km

Budapest (AFP) – Cuarta, quinta y sexta: la marcha latinoamericana se quedó a los pies del podio en la prueba femenina de los 20 kilómetros, este domingo en el Mundial de atletismo de Budapest, donde la peruana Kimberly García fue destronada por la española María Pérez.

Kimberly García (29 años) fue precisamente la mejor de las representantes de la región, con un cuarto lugar (1h27:32), después de haber liderando el grupo de cabeza durante una parte importante de la prueba, antes de ceder en la batalla, especialmente ante el ritmo impuesto por María Pérez y la australiana Jemima Montag, que fue plata.

Visiblemente cansada, pasó por la zona mixta sin detenerse a hablar con los periodistas. A continuación se sentó a descansar en la zona destinada a los atletas.

Perú tendrá que esperar para festejar nuevas medallas en un Mundial de atletismo. Las dos únicas que logró en su historia fueron precisamente los oros de García en los 20 y 35 kilómetros marcha de Eugene-2022.

Detrás de García quedaron este domingo la mexicana Alegna González (5ª, 1h27:32) y la ecuatoriana Glenda Morejón (6ª, 1h27:36).

Alegna González, de 24 años, ya había sido quinta en los Juegos Olímpicos de Tokio en 2021. En el Mundial del año pasado en Eugene había acabado en el séptimo lugar.

"Estoy satisfecha, sé que luché hasta el final. En la parte final de la competencia quería una medalla. Al final se despegaron esas medallas y quedé con el quinto lugar, no se pudo dar", declaró a la AFP al término de la prueba.

"Vi cerca el bronce, quería jalarlo, pero al final no se dio esa medalla. Sé que lo hice bien, así que no estoy triste", aseguró.

Por su parte, Glenda Morejón (23 años) firmó la mejor actuación de su carrera en un gran campeonato, después de dos posiciones discretas en los Mundiales de Doha-2019 (25ª) y Eugene-2022 (19ª).

"Me sentí muy bien en la carrera. Me había preparado muy bien para esta competencia. Se nos fue la medalla de bronce, pero este Mundial me da confianza para seguir luchando por mis sueños", aseguró Morejón después de su participación.

La otra latinoamericana en el 'Top 10' de esta prueba fue la brasileña Viviane Lyra (1h28:36), que acabó en el octavo puesto.

