Alison Dos Santos pasa a la final y avisa a Warholm: "Vengo a por el oro"

Budapest (AFP) – El brasileño Alison Dos Santos, defensor del título, se clasificó sin complicaciones para la final de los 400 metros vallas del Mundial de atletismo, este lunes en Budapest, y desafió al favorito noruego Karsten Warholm, que también cumplió la misión.

El duelo por lo tanto está servido, con el estadounidense Rai Benjamin como 'tercero en discordia', en una carrera que se presenta de alto nivel.

Alison Dos Santos fue segundo de su serie de semifinales, con un crono de 47.38, solo superado por Rai Benjamin (47.24). Los dos primeros de cada serie pasaban automáticamente a la final y ambos llegaron a los tramos finales con gran ventaja, por lo que los últimos metros los hicieron con total tranquilidad.

Por su parte, Karsten Warholm ganó su serie (47.09) y obtuvo el mejor crono del global de las semifinales. El de Alison Dos Santos fue el quinto mejor tiempo de la ronda.

"Los ocho que estamos en la final creemos que podemos ganar. Cuando saltas a la pista es para intentar ganar. Si no confías en ti mismo, entonces no puedes conseguirlo", afirmó a los periodistas a su paso por la zona mixta.

"Vengo a por el oro. No pienso en el bronce, pienso en el oro. Tengo que creer en mí mismo y hacerlo", sentenció.

Alison Dos Santos aprovechó el año pasado para su título el bajo momento de forma de Warholm, que fue séptimo en una temporada en la que una lesión en los isquiotibiales le pasó factura.

Sin embargo, el noruego, campeón olímpico y plusmarquista mundial, es el clarísimo favorito para reconquistar el título mundial. Este año consiguió ya el cuarto y quinto mejor crono de la historia (46.51 y 46.52).

En la calle contigua a la de Warholm corrió en su serie el costarricense Gerald Drummond, que fue octavo y último de la misma, con un tiempo de 49.31.

"Me salió una muy mala carrera. Sinceramente, me sentía muy cansado. Traté de dar mi máximo esfuerzo. Pero es lo que salió. Esperaba más de mí, pero sé que tuve varias lesiones en los últimos meses y eso me bajó el nivel. Me costó llegar acá, estoy al menos contento con mi cuerpo por haberme respondido en los últimos meses para llegar acá. Ahora a levantar cabeza, para pensar en los Juegos Olímpicos de París", declaró a la AFP el vallista 'tico' tras su eliminación.

