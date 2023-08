Pocos días de calor bastan para sumir a millones en la inseguridad alimentaria

París (AFP) – Unos pocos días de calor extremo pueden ser suficientes para sumir a millones de personas en la inseguridad alimentaria, privándolas de sus ingresos diarios, advirtió un estudio publicado este lunes.

La investigación, publicada en la revista Nature Human Behaviour, muestra que las consecuencias de las altas temperaturas pueden ser inmediatas para los trabajadores más pobres.

"Si hace calor hoy, la inseguridad alimentaria puede llegar en pocos días porque las personas no pueden trabajar, no ganan dinero y por ende, no tienen los medios para comprarse de comer", explicó a AFP la autora principal del estudio, Carolin Kroeger, de la Universidad de Oxford.

La investigación demuestra por ejemplo que una semana de temperaturas extremas en India implica que ocho millones de personas más se enfrenten a la inseguridad alimentaria aguda.

Así, la misma ola de calor puede provocar hambre para millones de personas, según resultados del análisis de 150 países, sobre todo en zonas tropicales y subtropicales.

Las personas que ejercen trabajos en los que se paga por pieza o por rendimiento son los más vulnerables.

El estudio cita el ejemplo de las mujeres de Bengala Occidental (India) cuyo sueldo depende de cuántos ladrillos al día han transportado. Cuando las temperaturas alcanzan máximos, pueden perder hasta un 50% de sus ingresos.

"Los mayores efectos se dan en los países de renta baja, con más empleos agrícolas o vulnerables", apunta Carolin Kroeger.

En 2021 se perdieron 470.000 millones de horas de trabajo --el equivalente a casi una semana y media de trabajo por persona en todo el mundo-- debido al calor extremo.

Kroeger subraya que "los miniseguros o una mejora del derecho laboral" podrían amortiguar esta situación.

Los investigadores también hallaron que el alza de temperaturas afecta el nivel de los nutrientes esenciales en muchos de los cultivos alimenticios.

Según el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) de Naciones Unidas, cientos de millones de personas sufrirán al menos 30 "días de calor mortal" cada año antes de 2080.

