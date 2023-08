María Pérez y Álvaro Martín dan a España un histórico pleno en marcha

Budapest (AFP) – Cuatro oros de cuatro posibles, un pleno histórico que nadie había logrado: España fue la triunfadora absoluta de las pruebas de marcha del Mundial de atletismo de Budapest, donde María Pérez y Álvaro Martín sellaron este jueves sus dobletes.

Ambos ganaron también en la carrera larga, los 35 kilómetros, apenas unos días después de haberse coronado en la corta, la de 20 kilómetros.

España nunca había conseguido más de dos oros en una misma edición de un Mundial de atletismo. Ahora dobla ya esa cantidad.

Antes de Budapest-2023, la última vez que había habido un campeón mundial español en atletismo había sido hace ocho años en Pekín con el éxito de Miguel Ángel López en los 20 kilómetros marcha, aunque entonces ese oro fue la única medalla del país en el evento.

Con las dos de este jueves, España acumula once medallas de oro mundiales y siete de ellas han llegado en la marcha.

Todo refuerza la sensación de día histórico gracias a estas dos carreras que comenzaron de manera simultánea a las 7h00 locales (5h00 GMT) en la Plaza de los Héroes de la capital húngara.

Martín resiste ante Pintado

La primera en terminar fue la masculina y en ella Álvaro Martín (29 años) terminó con un tiempo de 2 horas, 24 minutos y 30 segundos. El ecuatoriano Brian Daniel Pintado (28 años) le siguió en la clasificación con 2h24:34, mientras que la medalla de bronce fue para el japonés Masatora Kawano (2h25:12).

El español Álvaro Martín (oro, drcha.) se abraza con el ecuatoriano Daniel Pintado (plata) tras los 35 km marcha del Mundial de atletismo de Budapest, el 24 de agosto de 2023 © Attila Kisbenedek / AFP

El tiempo de Martín es un nuevo récord de España y el de Pintado un nuevo récord sudamericano.

Hacia el kilómetro 32, después de que el francés Aurelien Quinion fuera penalizado y perdiera por ello el liderato, Pintado atacó y Martín le siguió. El español, vigente campeón europeo de 20 kilómetros, lanzó su acelerada poco después e hizo los dos últimos kilómetros con una ventaja que el ecuatoriano, con dos amonestaciones, no pudo contrarrestar.

"Si no podía ganar físicamente tenía que ganar psicológicamente, que es lo que he hecho. He sufrido como nadie. Lo he dado todo, no puedo más", festejó Martín.

El año pasado, Pintado ya había estado cerca de las medallas en el Mundial de Eugene, con un cuarto lugar en los 35 kilómetros y un quinto en los 20 kilómetros.

En los 20 kilómetros de esta edición en Budapest había terminado séptimo.

Ecuador suma su sexta medalla en un Mundial de atletismo y cinco de ellas han llegado en marcha.

Kimberly García, destronada

Alrededor de un cuarto de hora después que Martín entraba en meta María Pérez (27 años) y era recibida allí por su compatriota.

La española María Pérez (oro, centro) junto a la peruana Kimberly García (plata, izq.) y la griega Antigoni Ntrismpioti (bronce), tras los 35 km marcha del Mundial de atletismo de Budapest, el 24 de agosto de 2023 © Attila Kisbenedek / AFP

La marchadora andaluza terminó la competición en la capital húngara con un tiempo de 2 horas, 38 minutos y 40 segundos, algo superior al crono del récord del mundo (2h37:15) que ella misma había logrado en mayo en la República Checa.

La peruana Kimberly García fue segunda con un tiempo de 2h40:52, mientras que la medalla de bronce fue para la griega Antigoni Ntrismpioti (2h43:22).

En el Mundial de Eugene-2022, Kimberly García había firmado el doblete de títulos de 20-35 kilómetros, algo que ahora emula María Pérez.

"No tengo una medalla olímpica todavía, pero tengo dos medallas de oro en un Mundial, soy la primera española en conseguirlo", se enorgulleció la española.

La carrera pronto quedó con un grupo reducido en cabeza, que hacia el kilómetro 7 era de siete corredoras. Se redujo a cinco en el kilómetro 10 y ya hacia el kilómetro 20 Pérez atacó, a lo que solo respondió García.

La española, campeona europea en 2018, mantuvo el control de la carrera con un margen que fue ampliando cómodamente sobre la peruana, a la vez que ambas se destacaron respecto al resto e hicieron el resto de la prueba como primera y segunda, respectivamente.

Para Kimberly García, la plata de este jueves llega tras el sabor amargo de la carrera de 20 kilómetros del pasado domingo, donde fue cuarta.

Perú suma ahora tres medallas en Mundiales de atletismo y las tres han sido logradas por su marchista estrella de 29 años: sus dos títulos de 2022 y este subcampeonato en Budapest.

