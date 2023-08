España acaba tercera en el medallero del Mundial de Budapest

Budapest (AFP) – Nunca antes España había terminado tan arriba en el medallero del Mundial de atletismo: con cinco metales, cuatro de oro y uno de plata, finalizó en la tercera posición, solo superada por Estados Unidos (29 medallas, 12 de oro) y Canadá (6 medallas, 4 de oro).

Los responsables de este bronce simbólico en el medallero del Mundial tienen nombre propio: María Pérez y Álvaro Martín, cada uno con dos oros en la marcha (20 km y 35 km). A punto estuvo de lograr otro oro Mohamed Katir en los 5.000 metros, pero fue finalmente plata en el último día del Mundial.

"Nos merecemos un respeto", dijo María Pérez el jueves tras conquistar su segundo oro en la Plaza de los Héroes de la capital húngara.

Reivindicaba así con esas palabras una disciplina como la marcha que se encuentra en un momento delicado, en medio de una serie de reformas que hacen temer a muchos por una futura exclusión del programa olímpico.

Salvo estadounidenses y canadienses, ningún otro país llegó a cuatro oros en el Mundial de Budapest, por lo que España, que hasta ahora tenía un séptimo lugar en 1993 como mejor posición en el medallero final del evento, obtuvo ese meritorio tercer lugar.

En ningún Mundial anteriormente había conseguido cuatro oros. Su récord antes de esta cita eran los dos títulos logrados en Stuttgart-1993 y Sevilla-1999, por lo que Budapest ha permitido doblar aquel balance.

España alcanzó además su récord de número de medallas, igualando las cinco que firmó en cuatro Mundiales anteriores (1993, 1997, 1999, 2003).

En esas citas, eso sí, se dividieron entre oros, platas y bronces. Incluso en la de 2003 ninguna de las cinco medallas fue de oro, con tres platas y dos bronces.

Progresión antes de París-2024

Budapest-2023 también ha supuesto un avance considerable respecto a las últimas grandes citas, donde España había tenido un papel muy testimonial.

El atleta español Mohamed Katir festeja su medalla de plata en los 5.000 metros del Mundial de Budapest, el 27 de agosto de 2023 © Jewel Samad / AFP

Su último título mundial en atletismo se remontaba al Mundial de Pekín-2015, con el oro de Miguel Ángel López en los 20 kilómetros marcha. Fue la única medalla española en aquella edición.

En el Mundial de Londres-2017, España se quedó sin medallas por primera y única vez en su historia en este campeonato.

En Doha-2019 se había llevado únicamente un bronce, con Orlando Ortega en 110 metros vallas y después de una reclamación, mientras que en Eugene en 2022 consiguió dos bronces, con Mohamed Katir (1.500 metros) y Asier Martínez en 110 metros vallas.

"Plata de ley. Subcampeón mundial", celebró el presidente de la Federación Española de Atletismo (RFEA), Raúl Chapado, en X (antes Twitter) tras la plata de Katir en Budapest.

En una intervención a modo de balance al término del Mundial, Chapado dijo a los periodistas españoles desplazados a Hungría lo que valora las medallas de la marcha.

"No hay nadie más interesado que nosotros en que no se pierda la marcha. Hay que poner en valor las medallas de marcha, que a veces parecen de segunda división y no lo son", dijo este domingo en la tribuna de prensa del Estadio Nacional de Atletismo.

Para Chapado, el Mundial de Budapest había empezado con otro éxito dos días antes de la apertura, con su elección para una de las vicepresidencias de la Federación Internacional de Atletismo (World Athletics).

