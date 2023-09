"Sabía que Djokovic iba a remontar", afirma Alcaraz

Nueva York (AFP) – Solventado su cruce de tercera ronda del Abierto de Estados Unidos, el español Carlos Alcaraz dijo el sábado que estaba completamente convencido de que su gran rival, Novak Djokovic, sobreviviría a la pérdida de dos sets iniciales en su eliminatoria.

Djokovic acabó ganando el viernes en cinco sets a su compatriota serbio Laslo Djere y asumió esa hazaña como un mensaje a sus contrincantes por este trofeo de Grand Slam.

Alcaraz, por su lado, también se dejó el sábado el tercer set frente al británico Daniel Evans pero ante los medios aseguró que nunca vio su victoria en peligro.

Pregunta: ¿Estuvo preocupado durante el cuarto set de que podría escapársele la victoria?

Respuesta: "Honestamente, no. En el cuarto set estábamos jugando un gran partido. Estaba concentrado en dar lo mejor de mí, intentar romperle el saque lo antes posible. No me preocupaba si podía perder o no".

P: ¿Le ayuda hablarse a sí mismo y reprocharse errores como en el partido de hoy?

R: "Reprocharte no sirve de mucho, intento hacerlo lo menos posible pero soy un jugador que necesita sacar esa ira de dentro de cualquier manera. Lo que sirve es hablarte en positivo. Animarte a ti mismo y pensar que las cosas van a salir bien y que lo puedes sacar adelante".

P: ¿Por qué cree que tiene una conexión tan especial con el público de Nueva York?

P: "Aquí en Estados Unidos les encanta el show, tienen la pista más grande del mundo, el tenis se vive algo diferente. Mi estilo de juego concuerda muy bien con lo que quiere la gente. Hacer cosas diferentes que no se esperan, tratar de que se pongan de pie cada partido. Les encanta y por eso tenemos esa gran conexión aquí".

P: ¿Vio el partido de Djokovic anoche? ¿Qué le parece su capacidad para seguir luchando hasta el final sin importar el marcador?

R: "Vi los dos primeros sets, luego tuve que ir a dormir pero en ese momento estaba pensando que Novak iba a remontar seguro. Demuestra una vez más que es uno de los mejores de la historia. Creo que lo he visto remontar dos sets unas seis o siete veces. Es algo loco. Tener 36 años y hacer las mismas cosas que cuando tenía 20, es increíble. Tenemos que darle crédito por eso, es algo que admiro".

P: ¿Qué opinión tiene de su próximo rival, Matteo Arnaldi?

R: "No lo he podido ver mucho pero si está en cuarta ronda ganando a jugadores como Norrie es que merece estar ahí. Será un partido muy duro".

