Ucrania: ¿el inicio de la contraofensiva anunciada?

La ciudad de Bakhmut, en el este ucraniano, sigue siendo el frente de mayor actividad militar entre las tropas rusas, ucranianas y grupos paramilitares; entre estos Wagner, quienes desde hace 10 meses, se disputan calle a calle esta población.

Los combates y enfrentamientos, ante la llegada de las tropas rusas al terreno, han disminuido este sábado 27 de mayo, de acuerdo con la información suministrada por autoridades militares ucranianas. La viceministra de defensa de Ucrania, Hanna Maliar, a través de un comunicado en Telegram, afirmó que la actividad militar en la ciudad ha disminuido, a pesar de que las tropas ucranianas "continúan" en terreno.

"Las tropas (rusas) están siendo reemplazadas y reagrupadas", dijo Maliar. "El enemigo intenta reforzar sus propias capacidades".

"Ayer y hoy no ha habido combates activos, ni en la ciudad ni en los flancos" afirma la viceministra de defensa de Ucrania a través de Telegram.

Los oficiales militares ucranianos aseguran que controlan una pequeña parte de la ciudad.

Desde este 25 de mayo, las tropas del grupo de mercenarios Wagner, declararon el inicio de un repliegue territorial en la ciudad de Bakhmut, ubicada al este del país. Con este movimiento militar, tropas rusas comenzaron a ocupar los espacios conquistados por el grupo que es considerado como terrorista por la Asamblea francesa, desde hace algunas semanas.

via REUTERS - UKRAINIAN ARMED FORCES

Del lado del territorio ruso, el gobernador de la región rusa de Belgorod afirmó que el sábado 27 de mayo había sido "objeto de fuego de artillería". Esta población rusa está situada a 7 km al norte de la frontera con Ucrania y ha registrado ataques en la última semana, que según el Kremlin se han cometido con armas suministradas por agentes occidentales, sin aportar pruebas.

"No es ningún secreto para nosotros que cada vez se entrega más equipo a las Fuerzas Armadas de Ucrania. No es ningún secreto que este equipo se está utilizando contra nuestro propio Ejército. Y no es ningún secreto para nosotros que la participación directa e indirecta de países de Occidente en este conflicto crece día a día", aseguró el miércoles 24 de junio el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov.