Putin en aislamiento por casos de Covid-19 en su entorno cercano

El presidente ruso entró en confinamiento por haber estado en contacto con personas de su entorno que dieron positivo al Covid-19. Sin embargo, desde el Kremlin garantizan que la situación no afectará su flujo de trabajo. Hasta el momento, más de siete millones de personas han contraído el virus en Rusia mientras se avanza en el plan de vacunación.

El Kremlin informó este martes 14 de septiembre que el presidente Vladimir Putin se vio forzado a cumplir una cuarentena luego de que miembros de su círculo cercano, dieron positivo al Covid-19.

Sin embargo, el secretario de prensa ruso, Dmitri Peskov, garantizó que la prueba del mandatario tuvo un resultado negativo. Además, aseguró que goza de un buen estado de salud. "El presidente está absolutamente sano", remarcó el funcionario al ser consultado sobre ello.

Vladimir Putin recibió en febrero de este año la pauta completa de vacunación contra el Covid-19. Fue inoculado con el fármaco nacional Sputnik V. Además, el mandatario evitó participar en eventos públicos por más de un año.

Putin seguirá su agenda de trabajo con encuentros virtuales

El mandatario confesó, durante una reunión en el Kremlin con atletas paralímpicos rusos, la detección de varias infecciones en su entorno. "Es necesario comprender qué es lo que está pasando realmente con esto. Pienso que tendré que autoaislarme próximamente, tenemos muchos enfermos", reconoció.

La decisión de Putin precede a la reunión presencial que tuvo el lunes por la mañana con su homólogo sirio Bashar al-Assad. En efecto, el mandatario de 68 años tuvo que cancelar su viaje a Tayikistán, donde iba a participar en reuniones centradas en el futuro de Afganistán.

Archivo: el presidente ruso, Vladimir Putin, durante una reunión por videoconfrencia con el director general de Gazprom, Alexéi Miller, en Moscú, el 19 de enero de 2021. Alexey NIKOLSKY SPUTNIK/AFP/Archivos

Pero el portavoz del Kremlin aseguró que "el autoaislamiento no afecta directamente el trabajo del presidente, simplemente por ahora no participará en actividades presenciales durante un tiempo. Pero esto no afecta la intensidad de su trabajo: el presidente continuará sus actividades en formato de vídeo-conferencia".

Entre estas reuniones figuran las cumbres de líderes de la Organización del Tratado de Seguridad y de la Organización de Cooperación de Shanghái, que se llevarán a cabo en Dusambé esta semana.

Además, Peskov comentó que para mantener a Putin “saludable y alejado de cualquier persona con Covid-19”, han endurecido las medidas sanitarias para los que tengan planeado visitar el Kremlin en estos días. Entre estas, han implementado túneles de desinfección, los visitantes están obligados a someterse a pruebas PCR de manera constante y, en algunos casos, se les solicita hacer una cuarentena preventiva.

Más de siete millones de personas han contraído el virus en Rusia

En el país, que cuenta con una población de 142,3 millones de habitantes, más de siete millones de personas se han contagiado desde que inició la pandemia por Covid-19, según el conteo independiente de la Universidad de John Hopkins. De esta cifra, 190.000 contagios resultaron en muerte.

Por otro lado, de acuerdo a la organización Our World in Data, se han administrado 86 millones de dosis de vacunas contra el coronavirus hasta el momento. De esta manera, 39,8 millones de rusos han sido inoculados por completo, es decir, el 27,6% de la población total.

