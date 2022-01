Antony Blinken se reunirá con Serguéi Lavrov para intentar aliviar las tensiones sobre Ucrania

El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, se reunirá con su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, este viernes en Suiza para intentar resolver diplomáticamente las tensiones sobre Ucrania. Los países occidentales consideran que existe una amenaza inminente de una invasión rusa a territorio ucraniano.

Antony Blinken y Serguéi Lavrov decidieron este martes, tras una conversación telefónica, que necesitaban reunirse en persona. Viajarán a Ginebra, Suiza, este viernes para hablar de la situación en Ucrania e intentar reducir las tensiones entre Estados Unidos y Rusia.

Blinken aprovechará su viaje a Europa para reiterar el compromiso "inquebrantable" de su país en la protección de la soberanía de Ucrania.

El secretario de Estado estadounidense viajó este martes a la capital ucraniana, Kiev, donde se reunirá con el presidente del país, Volodímir Zelenski, y el ministro de Asuntos Exteriores, Dmitro Kuleba. Luego, el jueves, partirá a Berlín para verse con la ministra de Asuntos Exteriores germana, Annalena Baerbock, antes de finalmente llegar este viernes a Suiza.

Estados Unidos acusó a Rusia de desplegar 100.000 tropas en la frontera con Ucrania y de preparar un falso ataque contra las tropas rusas con el fin de tener una excusa para invadir Ucrania. Rusia negó la acusación de orquestar un falso ataque y afirmó su derecho a desplegar sus tropas donde quiera en su propio territorio.

Ha aumentado el temor en Ucrania de que Rusia planee un ataque a gran escala a su territorio. Sergei SUPINSKY AFP

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, aseguró el martes que la situación se encuentra en una fase "en la que Rusia podría lanzar en cualquier momento un ataque sobre Ucrania". Agregó que el propósito de Blinken "es destacar muy claramente que hay una vía diplomática para avanzar". Según Psaki, depende de Rusia decidir si invaden y luego "sufren graves consecuencias económicas".

Una solución diplomática, la opción que pide Occidente

El miércoles pasado, en la cumbre de la OTAN con Rusia, la alianza atlántica se negó otra vez a conceder a Moscú la posibilidad de adhesión de Ucrania al grupo militar. Las conversaciones concluyeron con la constatación de profundos desacuerdos entre los países aliados y Moscú.

El Secretario General de la OTAN, Jens Stoltenberg, anunció este martes que había convocado a las partes a nuevas conversaciones sobre Ucrania: "He invitado a Rusia y a todos los aliados de la OTAN a participar en una serie de reuniones del Consejo OTAN-Rusia en un futuro próximo”, dijo el líder de la institución, quien aseguró que los diálogos tienen el objetivo de "abordar nuestras preocupaciones, pero también escuchar las de Rusia" y "encontrar un camino para evitar cualquier ataque militar a Ucrania", aseguró.

El secretario general de OTAN, Jens Stoltenberg, afirmó que muchas de las demandas rusas para desescalar el conflicto con Ucrania no podían ser aceptadas por la Alianza. JOHN THYS AFP/File

Los países occidentales esperan encontrar una respuesta diplomática a la crisis en la frontera entre Rusia y Ucrania y reafirmaron varias veces su intención de conversar con Moscú para llegar a un acuerdo. En caso de una invasión de Ucrania por parte de Rusia, Stoltenberg afirmó su apoyo a Ucrania: "si decide una vez más utilizar la fuerza contra Ucrania, tendrá que pagar un alto precio con sanciones económicas, financieras y políticas", indicó.

Sin embargo, la OTAN no intervendría militarmente en territorio ucraniano porque el país no es miembro de la Alianza Atlántica. El secretario general de la OTAN repitió que "Ucrania es un socio, pero no está cubierto por la cláusula de defensa colectiva entre los 30 aliados".

Despliegue de tropas rusas en Bielorrusa en febrero

Este martes, el Ministerio de Defensa de Bielorrusia informó que Rusia desplegará tropas en el país del 10 al 20 de febrero próximo, para evaluar las capacidades de las fuerzas de reacción de ambos países.

Minsk aseguró que se trata de ejercicios de "preparación operativa" y "de combate" que "tienen lugar debido al empeoramiento de la situación político-militar en el mundo, al continuo aumento de las tensiones en Europa, especialmente en las fronteras occidental y meridional de Bielorrusia".

Teniendo en cuenta que Bielorrusa comparte frontera con Ucrania, este anuncio contribuyó a aumentar la preocupación de los países occidentales frente al caso ucranio.

La adhesión de Ucrania a la OTAN, motivo de tensión con Rusia

Desde la caída de la Unión Soviética, 14 países que directa o indirectamente hicieron parte de la esfera de influencia de Moscú durante décadas, pasaron a formar parte de la OTAN. Ahora el Kremlin ha dado un golpe sobre la mesa para evitar la expansión del acuerdo militar atlántico sobre lo que considera su patio delantero.

Para Rusia, una desescalada sólo es posible si los países occidentales se comprometen a que no seguirán ampliando su alianza con la inclusión de Ucrania y Georgia. Este martes, Serguéi Lavrov volvió a exigir que la OTAN no se amplíe, pero el Oeste considera estas exigencias inaceptables.

Docenas de civiles se han unido a las reservas del ejército de Ucrania en los últimos meses, a medida que aumenta el temor de que Rusia esté planeando lanzar un ataque a gran escala. Sergei SUPINSKY AFP

La organización occidental reafirmó en un comunicado de prensa el 16 de diciembre pasado estar abierta a la entrada de Kiev al grupo militar: "Apoyamos el derecho de todos los países a decidir su propio futuro y su política exterior sin interferencias externas. La relación de la OTAN con Ucrania es un asunto que sólo compete a Ucrania y a los 30 aliados de la OTAN", indicó la institución.

Aumento de las tensiones desde la anexión de Crimea

En 2014, Rusia ya había invadido Ucrania, anexionando una parte de su territorio. En marzo de ese año, tras enfrentamientos entre fuerzas prorrusas y pro-europeas, Vladimir Putin y los dirigentes de Crimea, península ucraniana, firmaron el tratado de "adhesión" con Rusia.

El acuerdo llegó dos días después de un referendo en el que la mayoría de la población de Crimea había votado por unirse a Rusia, pero que la comunidad internacional nunca reconoció.

Y desde 2014, la región ucraniana ubicada a la frontera rusa, el Donbass, también está en el centro de las tensiones. Vive un conflicto armado que opone al gobierno pro-europeo y a los separatistas rusos apoyados por Vladimir Putin.

Moscú exige que Occidente abandone el apoyo militar a las fuerzas ucranianas en esta región del este de Ucrania.

Con AFP, EFE y AP

