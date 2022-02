Arranca en Rusia nuevo juicio contra el opositor Alexéi Navalny

Este martes 15 de febrero se abrió el juicio contra el opositor ruso Alexéi Navalny, el cual se enfrenta a 10 años –más– de prisión. El activista está en la cárcel desde hace más de un año y es juzgado desde su prisión por un caso de fraude que ha sido denunciado como "político" por varias organizaciones internacionales.

Desde una sala de su colonia penitenciaria, a 100 km al este de Moscú, Alexéi Navalny asistió al arranque de su nuevo juicio. El opositor ruso, encarcelado desde ya más de un año, apareció en su uniforme de presidiario y con el pelo rapado.

"Todavía no me han declarado culpable, pero me presentan con ropa de prisión (...), para que la abuela que ve la televisión piense que ya estoy en la cárcel de todos modos", protestó.

Sus abogados pidieron que su cliente se vistiera de civil y que el caso se trasladara a un tribunal de la capital rusa, pero la jueza Margarita Kotova rechazó las demandas.

El líder de la oposición rusa Alexei Navalny, su esposa Yulia Navalnaya y los abogados Olga Mikhailova y Vadim Kobzev durante la audiencia, en la ciudad de Pokrov, Rusia, el 15 de febrero de 2022. © Reuters - Denis Kaminev

El proceso se celebra a puerta cerrada, pero se vio Navalny abrazar a su pareja, y constante apoyo, Yulia Navalnaya, que había exigido que la dejaran asistir al juicio este lunes en su cuenta de Instagram.

“¡Escuchen, cobardes y sinvergüenzas! Exijo que se me permita ir al juicio de mi marido. Es mi derecho perfectamente legal. (…) El juicio es público, soy la esposa de Alexéi, tenemos dos hijos y llevamos más de 20 años juntos. Tengo todos los motivos para estar presente en la sala y enfrentarme a su "tribunal" ”, publicó.

A Navalny lo persigue un caso de supuesto fraude

En el nuevo caso de fraude, que empezó a ser debatido este martes, Navalny es acusado de haber malversado más de 4,7 millones de dólares en donaciones a sus organizaciones.

El Comité de Investigación ruso alega que el opositor utilizó esta suma "para la adquisición de bienes personales y materiales, así como para el pago de gastos (incluidas las vacaciones en el extranjero)", lo que conlleva una pena máxima de 10 años de prisión.

Navalny también se enfrenta a seis meses más de encarcelamiento por desacato al tribunal durante una de sus audiencias el año pasado.

El activista, conocido por haber enseñado el lujoso palacio que Putin presuntamente hizo construir y por luchar contra la corrupción y por su activamos en pro de la pluralidad política en Rusia, fue primero encarcelado el 17 de enero de 2021 por un periodo de dos años y medio. Fue acusado de haber violado la libertad condicional de un proceso que le acusaba otra vez de fraude y que también implicaba a su hermano en el 2014.

Los guardias de la prisión se ven cerca de la entrada del centro penitenciario masculino IK-2, en la ciudad de Pokrov en la región de Vladimir, Rusia, el 15 de febrero de 2022. © Reuters - Denis Kaminev

El activista sigue afirmando que sus condenas responden a propósitos políticos. La ONG Amnistía Internacional le atribuyó el estatus de preso de conciencia y afirmó que "fue encarcelado no por algún delito debidamente reconocido por el derecho internacional, sino por exigir el derecho a la participación igualitaria en la vida pública para él y sus seguidores y por pedir un gobierno no corrupto".

Sobreviviente de un envenenamiento en agosto de 2020

En 2020, Navalny sobrevivió a un intento de envenenamiento al que el político acusa directamente a Rusia. En julio de 2020, el activista se opuso abiertamente al referendo que pretendía hacer cambios a la Constitución rusa, para entre otras cosas, permitir a Vladimir Putin presentarse para dos mandatos más.

El 20 de agosto del mismo año, Navalny sufrió un colapso en un vuelo de Siberia a Moscú. Fue trasladado a Alemania donde recibió tratamiento y tras lo cual los expertos internacionales concluyeron un envenenamiento con el agente nervioso de uso militar Novichok.

Según Amnistía Internacional, existen sólidas pruebas de que agentes del Servicio Federal de Seguridad ruso (FSB) estuvieron implicados en el envenenamiento.

Trabajadores municipales llegan para pintar sobre una pintada que representa al político opositor ruso encarcelado Alexei Navalny con la leyenda "El héroe de la nueva era", en San Petersburgo, Rusia, 28 de abril de 2021. © EFE

Es después de su convalecencia en Alemania y a su regreso a Rusia, el 17 de enero de 2021, que Navalny fue detenido en el aeropuerto de la capital moscovita, fecha desde la cual las sentencias contra el preso se multiplican.

A pesar de todo, se podía leer en su cuenta de Twitter este martes: "Seguiré luchando contra las autoridades. No tengo miedo del FSB, ni de las armas químicas, ni de Putin".

Navalny, en la lista de terroristas y extremistas de Rusia

En junio de 2021, la Justicia rusa calificó de "extremistas" las organizaciones del opositor, como el Fondo Anticorrupción (FBK), conocido por sus investigaciones de alto nivel sobre las élites rusas.

Esta calificación provocó su cierre y un aumento de la represión contra sus partidarios. Muchos de ellos están ahora en el exilio.

Navalny también fue incluido en la lista de "terroristas y extremistas" y es además procesado por extremismo. Se podría celebrar un tercer juicio por este caso.

En medio de tensiones entre Rusia y el Occidente por el despliegue de tropas rusas en las frontera con Ucrania, el canciller alemán Olaf Scholz declaró este martes en una rueda de prensa conjunta con Vladimir Putin: "Respecto a Navalny, mi posición es muy clara y su condena es incompatible con los principios de un Estado de Derecho".

