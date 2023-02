Wagner acusa a Moscú de no suministrarle suficientes municiones y de sacrificar combatientes

El jefe del grupo de mercenarios Wagner declaró que no contaba con municiones suficientes en el frente ucraniano y pidió más material por parte de Rusia, a la vez de acusar a Moscú de no querer "que Wagner exista". El Gobierno ruso desmintió las acusaciones.

Mientras se acerca el aniversario del primer año de guerra en Ucrania, las relaciones entre el grupo Wagner y Moscú se están deteriorando cada vez más.

El jefe del grupo ruso de mercenarios Wagner, Yevgueni Prigozhin, reiteró este miércoles 22 de febrero en un mensaje de audio compartido en su cuenta Telegram que el Ministerio de Defensa de Rusia no había dado las municiones suficientes a sus combatientes que luchan para el Ejército ruso en Ucrania y que sus hombres estaban muy escasos de suministros.

"No nos daban municiones, siguen sin darlas. No se ha dado ningún paso para entregar las municiones", dijo Prigozhin.

El millonario estrechamente vinculado al presidente ruso Vladimir Putin pidió que los militares rusos les compartan sus municiones.

"Si cada ruso, sin necesidad de organizar mitines, dice que le den municiones a Wagner, ya eso será importante", afirmó en una grabación publicada en su canal de Telegram.

Según Prigozhin, si todos los rusos se dirigen a los funcionarios de Defensa, romperían "su resistencia" y pondrían "fin a su arbitrariedad". "Podremos explicarles a las madres de los que cayeron que otros no morirán por esta causa".

Relaciones tensas entre Wagner y Moscú

Las relaciones entre Wagner y Moscú se están deteriorando desde hace tiempo. Rusia parece intentar frenar la influencia del grupo que no está oficialmente bajo control de su Gobierno.

El martes, el jefe del grupo paramilitar acusó a Rusia de traición.

"Simplemente se está produciendo una oposición directa (a los intentos de equipar a los combatientes de Wagner)", dijo, añadiendo, "esto puede equipararse a alta traición”.

"El jefe del Estado Mayor y el ministro de Defensa están dando órdenes a diestro y siniestro, no sólo de no dar munición a la PMC Wagner, sino de no ayudarla con transporte aéreo", también alegó Prigozhin.

Pero este miércoles, el Ministerio de Defensa ruso declaró en un comunicado que Moscú sí entregó suficientes municiones al grupo de paramilitares y calificó las acusaciones de falsas.

"Todas las declaraciones supuestamente hechas en nombre de las unidades de asalto sobre la falta de municiones son completamente falsas", dijo.

"Los intentos de crear una división dentro del estrecho mecanismo de interacción y apoyo entre las unidades de los grupos (de combate) rusos son contraproducentes y funcionan únicamente en beneficio del enemigo", afirmó.

Sin embargo, Prigozhin desmintió estas declaraciones y afirmó que sus combatientes "caían como moscas".

El jefe de Wagner publicó una foto que muestra alrededor de un centenar de cuerpos de combatientes muertos y la utilizó para responsabilizar a Moscú de la muerte de combatientes.

"Son jóvenes que perdieron sus vidas a consecuencia de la hambruna de municiones. Debieron ser cinco veces menos. Esto significa que las madres, esposas e hijos recibirán sus cuerpos. ¿Quién es culpable de sus muertes? Aquellos que debían haber solucionado el problema del abastecimiento con suficientes municiones", dijo el jefe de Wagner.

Wagner no dejará de combatir

Aunque el jefe de Wagner aseguró que el grupo no dejará de combatir, afirmó que, según él, las pérdidas de combatientes se multiplicarán.

"Morirán el doble de combatientes", dijo.

También intentó enfatizar la importancia de los combatientes Wagner para la guerra de Rusia en Ucrania, que luchan por el control de la ciudad de Bahkmut, en la región de Donetsk.

"Cuando se acaben todos los (combatientes) Wagner, (el ministro de Defensa, Serguéi) Shoigú y (el jefe del Estado Mayor General, Valeri) Gerásimov tendrán que echar mano a las ametralladoras. Si durante los últimos diez años ellos hubieran hecho lo que tenían que hacer, los Wagner no serían necesarios. Pero por ahora la historia ha dispuesto que ellos sean los que van en la vanguardia", afirmó el jefe del grupo.

El martes, el presidente ruso Vladimir Putin declaró que quería poner fin a las luchas internas, sin precisar cuáles exactamente.

"Debemos acabar -quiero subrayarlo- con las contradicciones entre departamentos, las formalidades, los rencores, los malentendidos y otras tonterías", dijo a la élite política y militar.

Con EFE, Reuters y AP

