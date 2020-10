¿Por qué algunos científicos describen la crisis del coronavirus como una "sindemia"?

Ante la propagación del Covid-19, que en marzo llevó a la OMS a catalogar la emergencia como una pandemia, y su incidencia en las poblaciones más pobres y vulnerables, científicos internacionales han empezado a sugerir que la crisis sanitaria debe ser tratada como una sindemia, al reflejar la interacción de varios factores sociales y biológicos.

Aunque el 11 de marzo pasó a la historia por ser el día en el que la Organización Mundial de la Salud (OMS) catalogó la propagación del brote de Covid-19 como una pandemia, por su velocidad de contagio, más no por su letalidad, siete meses después un nuevo término aparece en el panorama clínico en medio de esta crisis: sindemia.

Esta palabra que, pese a no figurar todavía en los registros de la Real Academia Española (RAE), es considerada como válida por parte de la Fundación del Español Urgente (Fundéu) como traducción para el anglicismo syndemic, ha cobrado mayor visibilidad en los últimos días gracias a las sugerencias de varios científicos.

Técnicamente, su significado hace referencia a la sinergia o combinación de varias patologías que, según la Fundéu, "comparten factores sociales y coexisten en tiempo y lugar".

Hace apenas unas semanas, la revista médica The Lancet publicó un artículo en el que expertos explicaban que la crisis que, hasta ahora, ha dejado más de un millón de víctimas mortales, no debe ser manejada como una pandemia, sino como una sindemia, un cambio que podría transformar la forma en la que el mundo se está enfrentando a la expansión del nuevo coronavirus.

El origen del término y sus implicaciones biológicas y sociales

A pesar de que en español parece un término nuevo, este fue acuñado en inglés desde la década de los 90 por el antropólogo médico estadounidense Merrill Singer.

Un trabajador de la salud realiza una prueba de PCR al estudiante Theo Barbosa Rodrigues en la escuela estatal Almir Pereira Bahia Reverendo en Taboao da Serra, en las afueras de Sao Paulo, Brasil, 15 de octubre de 2020. © Amanda Perobelli / Reuters

Al ser consultado por medios como BBC Mundo, Singer explicó que una sindemia se produce cuando dos o más patologías o virus interactúan y causan un daño mayor.

"Las sindemias se caracterizan por interacciones biológicas y sociales entre condiciones y estados, interacciones que aumentan la susceptibilidad de una persona a sufrir daños o empeorar. En el caso del Covid-19, atacar las enfermedades no transmisibles será un requisito previo para una contención exitosa", señala la publicación de The Lancet.

Clínicamente, en los casos en los que los pacientes contagiados con Covid-19 presentan también otras enfermedades, tales como cáncer, hipertensión, diabetes y obesidad, aumenta su riesgo de muerte o afección de gravedad, lo cual los convierte en infectados aún más vulnerables y equivale a una sindemia, por representar la combinación biológica de dos patologías.

A nivel global el conteo realizado por la Universidad Johns Hopkins refleja que Estados Unidos continúa siendo el país que más suma contagios y muertes en todo el mundo, lo cual es interpretado por expertos no solo como la muestra del efecto de la minimización de la emergencia por parte del Gobierno de Donald Trump, sino también de la incidencia de la interacción con las patologías de obesidad e hipertensión de sus habitantes.

La economía de India se ha visto devastada por la epidemia de coronavirus, pero el gobierno ha anunciado planes de préstamo. © INDRANIL MUKHERJEE / AFP

Pero para que se presente una sindemia no únicamente se evalúa la interacción de dos enfermedades o factores biológicos, dado que también deben ser tenidos en cuenta los factores sociales, los cuales resultan determinantes al momento de la propagación de un virus en una población.

Al revisar el recuento de la citada universidad, el segundo país más afectado por la pandemia es la India y el tercero es Brasil, ambos con una elevada densidad poblacional y flagelos sociales profundamente intrincados como la pobreza y la desigualdad, los cuales favorecen la propagación del coronavirus dadas las precarias condiciones sanitarias y alimentarias de las poblaciones. Un escenario que también es descrito por expertos como un claro panorama de sindemia.

Así las cosas, las comorbilidades y las condiciones sociales sumadas al Covid-19 configuran aquello que los científicos consultados por The Lancet califican como una crisis sindémica.

¿Qué cambiaría al pasar de pandemia a sindemia?

Primero, es clave aclarar que no se trata de una escala de gravedad en la que un término sea más peligroso que el otro, ya que no responden a un orden jerárquico. Simplemente describen las condiciones en las que se propaga un virus.

Mientras que la pandemia hace énfasis en la velocidad de contagio, la sindemia se concentra en la interacción de otros factores de riesgo como catalizador de la propagación y del riesgo.

Entonces, en el caso de que la OMS terminara por aceptar las sugerencias de los equipos médicos que se han expresado, hasta el momento, en favor del tratamiento de la crisis como una sindemia, algunas de las medidas tendrían que cambiar.

De acuerdo con The Lancet, aunque suene utópico, sino se trabaja en el tratamiento y contención de patologías no contagiosas, pero frecuentes, como el cáncer, la obesidad y la hipertensión, se alejará cada vez más la posibilidad de contener la crisis del coronavirus, lo cual requeriría que el manejo de estas enfermedades no sea visto como una exclusividad de las naciones más ricas y poderosas.

Ampliar la cobertura de salud, garantizar la nutrición básica y mejorar las condiciones de salubridad de las poblaciones más pobres son algunas de las propuestas de los expertos, que argumentan que la realización de miles de pruebas diarias en las ciudades más grandes no garantiza nada si las poblaciones vulnerables siguen desamparadas.

Con medios internacionales

