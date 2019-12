Aux États-Unis, une organisation de défense des droits de l'Homme a déposé une plainte dimanche contre cinq géants de la tech, les accusant de complicité de morts d'enfants dans des mines de cobalt en République démocratique du Congo. Décryptage.

Publicité

Selon l’organisation de défense des droits de l'Homme International Rights Advocates (IRA), les géants de la tech Apple, Microsoft, Tesla, la maison mère de Google, et Dell profitent du travail d'enfants dans les mines de cobalt en République démocratique du Congo. L’ONG a lancé une action collective à leur encontre aux États-Unis. La plainte a été déposée dimanche devant un tribunal de Washington au nom de 14 victimes non identifiées, des membres de familles d'enfants tués dans l'effondrement de tunnels ou de murs, ou des enfants mutilés dans les mêmes circonstances.



Le cobalt est un métal rare, crucial pour la fabrication des batteries de téléphones portables et des véhicules électriques. Mais les conditions d'extraction et de commercialisation en RDC, premier producteur mondial, sont vivement contestées.