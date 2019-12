L'invité de l'éco

Romain Meder, chef au Plaza Athénée : "On peut faire une cuisine de haute gastronomie sans viande"

Romain Medder FRANCE24

Par : Ali LAIDI | Farah BOUCHERAK

Romain Meder est cuisinier exécutif du restaurant Alain Ducasse, au célèbre Plaza Athénée, à Paris. Une table trois étoiles au Guide Michelin... qui ne sert plus de viande depuis 2014 ! "On ne dit pas de ne plus manger de viande, mais de moins en manger et de mieux la manger", affirme le chef, qui publie un livre de 80 recettes, "Naturellement libre" (Éd. LEC, Les éditions culinaires), dans lequel il dévoile une cuisine axée sur la "naturalité" et inspirée de ses voyages.