Demarcus Robinson et Cam Erving célèbrent célèbrent leur victoire 31 à 20 au terme de plus de 3 h 30 de match.

Les Kansas City Chiefs ont remporté dimanche leur premier Super Bowl depuis 50 ans, sur le score de 31 à 20. Si l'enjeu était sportif, il était presque autant économique. Car le Super Bowl, depuis sa création en 1966, est devenu une grande fête commerciale américaine, une fête de la démesure même.

Le Super Bowl a été créé il y a 54 ans, pour donner un peu plus d'enjeu au championnat américain de football. La NFL, la ligue américaine, qui fête cette année son 100e anniversaire, est de très loin le championnat sportif le plus lucratif du monde : 16 milliards de revenus environ, soit près de trois fois plus que la Premier League, le championnat de football anglais.

Le Super Bowl est un événement bien plus que simplement sportif. Un Américain sur trois a regardé le match dimanche soir, devant sa télévision, souvent entre amis en grignotant des chips ou du guacamole et en buvant des bières. L'événement est une fête que les Américains regardent aussi pour les publicités, pour lesquelles les marques dépenses plusieurs millions de dollars. Cette année, pour la première fois, deux candidats à la présidentielle se sont invités dans ces pages de publicité.

Enfin, le concert de la mi-temps est également un événement en soi. Cette année, Shakira et Jennifer Lopez ont enflammé le stade, acceptant même de ne pas être payées pour cette performance.