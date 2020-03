Primaires démocrates : l'argent, le nerf de la campagne ?

Depuis 2008, les candidats dépensent sans compter pour tenter de l'emporter. Mais l'argent ne suffit pas. © istockphoto

Par : Christophe DANSETTE

Michael Bloomberg a jeté l'éponge mercredi après son revers lors du "Super Tuesday". Il était pourtant le candidat qui avait injecté le plus d'argent dans la campagne et ses fonds semblaient illimités. Est-ce à dire que l'argent n'est pas le nerf de cette campagne des primaires, et plus généralement de la présidentielle aux États-Unis ? Pas si sûr. Décryptage.