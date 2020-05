Premier pays au monde touché par la pandémie de Covid-19, les Etats-Unis multiplient les critiques à l’égard de la Chine et de sa gestion de la crise, au point de brandir la menace de nouveaux droits de douane. Risque-t-on pour autant de voir la guerre commerciale revenir sur le devant de la scène et déstabiliser les marchés financiers ? Line Rifaï a posé la question à son invité, l’économiste François-Xavier Chauchat.

Au début de l’année, après près de deux ans de tensions et d’augmentation des droits de douane, les Etats-Unis et la Chine avaient signé à un accord commercial partiel. Mais la crise du coronavirus semble être l’occasion d’un nouveau tournant : Washington soupçonne Pékin d’être à l’origine de la pandémie et Donald Trump évoque même l’idée de droits de douane punitifs. Une menace pourtant difficile à mettre en œuvre à quelques mois de l’élection présidentielle aux Etats-Unis, selon François-Xavier Chauchat, économiste à Dorval Asset Management. Pour lui, "une relance de la guerre commerciale serait très risquée avant les élections de novembre car on est dans une période où l’économie américaine et mondiale a, au contraire, besoin de relance".

Si la menace d’une nouvelle guerre commerciale semble donc écartée à court terme, les investisseurs restent prudents. Car malgré la relance économique qui s’annonce au niveau mondial, la crainte est grande d’une politisation de la crise. "Il faut admettre que les tensions entre la Maison Blanche et la Chine font partie des scénarios de risque qui modèrent l’appétit des investisseurs sur le moyen terme. Et ce scénario de risque c’est la politisation de la crise. (…) C’est ça qui aujourd’hui affecte l’enthousiasme des investisseurs", estime François-Xavier Chauchat.

