Industrie pharmaceutique : Macron veut défendre la souveraineté de la France et de l’Europe

L'info éco © FRANCE 24

Par : Christophe DANSETTE

Le président Emmanuel Macron se rend mardi sur le site du laboratoire Sanofi situé à Marcy-l'Étoile, près de Lyon, l’un des plus gros sites de production de vaccins au monde. Derrière cette visite, il y a l’enjeu de la souveraineté et de l’indépendance de la France en matière de production et de recherche pharmaceutique. Le décryptage éco de Christophe Dansette.