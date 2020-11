Covid-19 : vers un report du Black Friday en France

Une réunion prévue à Bercy, vendredi, doit permettre de trancher au sujet du report d'une semaine du Black Friday. Les distributeurs et Amazon se disent favorables à cette hypothèse, sous réserve que ce décalage permette de rouvrir tous les commerces plus tôt.

Les amateurs de bonnes affaires pourraient bien devoir attendre un peu plus longtemps cette année en France pour profiter du Black Friday, opération promotionnelle venue d'outre-Atlantique et qui a lieu au lendemain de Thanksgiving. Le ministre de l'Économie Bruno Le Maire a demandé, mercredi 18 novembre, aux acteurs de la grande distribution de "décaler" cette opération massive, prévue le 27 novembre.

Les négociations semblent aller bon train : après une première réunion autour du ministre, jeudi matin, Bercy a indiqué qu'un "nouvel échange" avec les acteurs concernés était prévu "demain (vendredi) à 15 h, en vue de finaliser un accord".

"Je voudrais saluer l'esprit de responsabilité des distributeurs et du commerce en ligne qui ont accepté de considérer favorablement la proposition", a commenté jeudi le ministre. "Nous avons bien avancé ce (jeudi) matin, nous poursuivons le travail. Il y a un gros travail technique, logistique, juridique à faire pour que cette décision soit effectivement prise".

Les grands distributeurs et les spécialistes du commerce en ligne semblent percevoir d'un bon œil la demande du gouvernement, mais à condition qu'elle mène vers une ouverture rapide des magasins... et qu'elle soit respectée par tout le monde.

Amazon et Rakuten en faveur du report d'une semaine

Acteur majeur de cette grande braderie, Amazon s'est prononcé, jeudi soir, en faveur du décalage de l'opération. "Cette année le Black Friday aura lieu le 4 décembre, nous servirons l'ensemble des Français (...) et nous serons aussi un support à l'ensemble des milliers de TPE et PME qui vendent par notre intermédiaire", a déclaré sur TF1 le directeur général d'Amazon France, Frédéric Duval.

"Nous avons dit dès ce (jeudi) matin (...) que nous étions d'accord pour être flexibles et nous adapter à la demande du ministre dans la mesure où une convergence s'organiserait au sein de la profession", a expliqué pour sa part à l'AFP Fabien Versavau, PDG France du Japonais Rakuten, faisant de ce dernier point une "condition absolument impérative".

Autre point-clé : "Ce report n'est pas une fin en soi et il ne doit surtout pas servir d'alibi à un prolongement de la fermeture des commerces", soulignent les Commerçants et artisans des métropoles de France (CAMF), la Fédération française des associations de commerçants (FFAC), le Conseil national des centres commerciaux (CNCC), la Fédération nationale des centres-villes "vitrines de France" (FNCV) et la Confédération des commerçants de France (CDF).

La "priorité absolue" reste la réouverture des commerces le 27 novembre.

Objectif : réouverture des commerces dans une semaine

De leur côté, les acteurs de la grande distribution se disent prêts à organiser le décalage des promotions, toujours à condition que cela permette de rouvrir l'ensemble des commerces au plus vite.

Le président de Système U, Dominique Schelcher, s'est dit sur Twitter "favorable au compromis en cours de discussion" tout en évoquant "une réouverture sereine et sécurisée de tous les commerces dès le samedi 28 novembre". Le patron de Carrefour, Alexandre Bompard, a aussi donné son accord pour suspendre le Black Friday afin de favoriser la réouverture des petits commerces.

#BlackFriday : Système U est favorable au compromis en cours en de discussion, consistant au décalage d'une semaine de l'opération par TOUS les acteurs, pour permettre une réouverture sereine et sécurisée de tous les commerces dès le samedi 28 novembre. Finalisation demain. — Dominique Schelcher (@schelcher) November 19, 2020

Certains émettent toutefois des réserves. Le président du Medef, Geoffroy Roux de Bézieux, a ainsi estimé sur RTL qu'il n'était "pas raisonnable" de vouloir décaler le Black Friday "huit jours avant".

C'"est une opération commerciale internationale, c'est comme si on décidait d'arrêter la marée montante. À mon avis, c'est illusoire", a commenté de son côté François Asselin, président de la CPME (petites et moyennes entreprises), dans l'émission Ecorama de Boursorama.

"Notre crainte, et nous appelons le ministre à la vigilance, c'est qu'il y a beaucoup de sites et distributeurs internationaux qui exploitent des plateforme e-commerces mondiales avec une traduction française", s'inquiète aussi Fabien Versavau. "Vont-elles décaler uniquement leur campagne française?", interroge-t-il.

Venu des États-Unis, le Black Friday est une opération promotionnelle d'initiative privée. Contrairement aux dates des soldes, le gouvernement n'a pas la main sur la tenue de cette opération, qui connaît chaque année un engouement croissant en Europe.

