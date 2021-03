Désinformation : les patrons de Google, Facebook et Twitter de retour devant le Congrès

Sundar Pichai, le PDG de Google, Mark Zuckerberg, le patron de Facebook, et Jack Dorsey, qui dirige Twitter, doivent tous témoigner devant le Congrès à l'occasion d'une audition sur la désinformation en ligne. © Fabrice Coffrini, Andrew Caballero-Reynolds, Jim Watson, AFP

Texte par : Sébastian SEIBT Suivre 5 mn

Le Congrès américain va auditionner, jeudi, Sundar Pichai, Mark Zuckerberg et Jack Dorsey, les patrons de Google, Facebook et Twitter, pour évaluer leurs efforts pour lutter contre la désinformation en ligne, plus de deux mois après l'assaut sur le Capitole par des partisans de l'ex-président Donald Trump.