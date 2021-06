VivaTech : un salon hybride pour des innovations de sortie de crise sanitaire

L'édition 2021 du salon technologique VivaTech a été l'occasion, pour le président Emmanuel Macron, de renouer avec sa "start-up nation". © Alain Jocard, AFP

Texte par : Sébastian SEIBT Suivre 6 mn

C’est le premier grand salon à se tenir en partie en présentiel en France depuis plus d’un an. L’édition 2021 de VivaTech, la grand-messe parisienne de l’innovation technologique, s'est ouverte mercredi sous un format "hybride", avec des start-up qui hésitent entre tirer un trait sur la parenthèse du Covid-19 et profiter des tendances que la pandémie a fait émerger.