Facebook démantèle une campagne de désinformation de la Russie sur les vaccins

Le réseau social américain a annoncé, mardi, avoir mis fin à une campagne de désinformation russe pour dénigrer les vaccins Pfizer-BioNTech et AstraZeneca. Une fausse agence de communication, prétendument située à Londres, contactait des influenceurs européens, dont des Français, pour critiquer ces vaccins contre rétribution.

Plusieurs influenceurs français ont permis à Facebook de démanteler une vaste opération de désinformation de la Russie. Celle-ci visait à discréditer les vaccins AstraZeneca et Pfizer-BioNTech contre le Covid-19, y compris en cherchant à faire croire que le premier "transformait les personnes vaccinées en chimpanzés".

"La désinformation n'est pas toujours subtile", a noté ironiquement Ben Nimmo, directeur d'un des services de cybersécurité de Facebook, lors d'une conférence de presse, mardi 10 août.

Le groupe californien est régulièrement accusé de contribuer à la diffusion massive de désinformation. Le mois dernier, le président américain Joe Biden a même estimé que Facebook et d'autres plateformes "tuaient" des gens en laissant circuler de fausses informations sur la vaccination contre le Covid-19.

Une agence de communication fantôme

"Cette campagne fonctionnait comme une laverie automatique", a révélé le géant des réseaux sociaux. Un cabinet britannique de communication, Fazze, était chargé de diffuser le plus largement possible des articles trompeurs et des pétitions sur différents forums et réseaux (dont Reddit, Medium, Change.org, Facebook, Instagram...), via des faux profils mais aussi des influenceurs.

En mai, plusieurs influenceurs français et allemands, actifs dans le domaine de la santé et des sciences, avaient dénoncé des offres qu'ils avaient reçu pour dénigrer le vaccin Pfizer contre rétribution. C'est ce qui a précipité la détection de cette opération.

"Incroyable. L'adresse de l'agence londonienne qui m'a contacté est bidon. Ils n'ont jamais eu de locaux là-bas, c'est un centre laser esthétique ! Tous les employés ont des profils LinkedIn chelous... qui disparaissent depuis ce matin. Tout le monde a bossé en Russie avant", avait ainsi raconté sur Twitter Léo Grasset, vulgarisateur scientifique comptant 1,17 million d'abonnés à sa chaîne Youtube.

Une campagne de désinformation "tombée à plat"

Au final, la plupart des contenus postés sur Instagram – ciblant principalement l'Inde et l'Amérique latine – n'ont reçu "aucun like", a précisé Facebook. "C'est tombé à plat", a souligné Ben Nimmo.

L'agence Fazze est désormais bannie de la plateforme. "C'était une campagne bâclée, mais le procédé était sophistiqué", a détaillé Nathaniel Gleicher, le directeur des règlements sur la sécurité de Facebook.

"Il y avait du spam, des influenceurs, du piratage de documents. (...) Donc c'est plus difficile pour une seule plateforme d'appréhender ce genre de campagne dans son entièreté", a-t-il ajouté, appelant toute la société civile (académiques, journalistes, autorités) à se mobiliser aux côtés des réseaux en première ligne.

