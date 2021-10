Dark Web : coup de filet mondial, Europol annonce 150 interpellations

Selon l'agence européenne de police, cette opération baptisée "DarkHunTOR" a permis la saisie de plusieurs millions d'euros en numéraire et bitcoins ainsi que de la drogue et des armes. © Olivier Douliery, AFP

L'une des plus amples opérations contre le dark Web, baptisée "DarkHunTOR", a permis l'interpellation de quelque 150 personnes qui achetaient ou vendaient de la drogue ou des armes sur cette version clandestine d'internet, a annoncé Europol. Plusieurs millions d'euros en numéraire et bitcoins ainsi que de la drogue et des armes ont été saisis.