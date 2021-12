Chine : la grande "disparition" économique des données sensibles

L’accès à toute une série de renseignements sur l’économie chinoise est devenu plus difficile, voire impossible pour les investisseurs étrangers depuis près de deux mois. C’est la conséquence d’une toute nouvelle loi sur la protection des données sensibles utilisées comme arme économique et politique.

En apparence, ce sont des événements isolés. Quel rapport, en effet, entre une mesure prise par la Chine, lundi 27 décembre, pour limiter les investissements étrangers dans les start-up tech chinoises, des bateaux chinois qui disparaissent régulièrement des radars depuis plus d’un mois et Didi, le concurrent chinois d’Uber, poussé début décembre par Pékin à quitter la Bourse de New York ?

En réalité, il y a un fil rouge : l’obsession du Parti communiste chinois pour le contrôle de la circulation des données économiques jugées sensibles. “L’économie chinoise a toujours été une grande boîte noire pour les observateurs extérieurs, mais elle est devenue encore plus opaque”, constate Stephen Nagy, spécialiste du commerce en Asie à l’université internationale chrétienne de Tokyo, interrogé par le Wall Street Journal pour une longue enquête sur l’opacité grandissante de l’économie chinoise en cette fin d’année, publiée début décembre.

Le “mystère” des bateaux chinois qui disparaissent

Ainsi, la décision du 27 décembre de ne plus autoriser les investisseurs étrangers à utiliser certains montages financiers compliqués pour entrer au capital de start-up tech chinoises sans l’accord de Pékin doit permettre aux autorités “de savoir plus précisément à quel genre de données les investisseurs étrangers peuvent avoir accès”, note le Financial Times.

Idem pour le “mystère” des bateaux chinois qui “disparaissent des radars”, comme l’avait expliqué la chaîne américaine CNN, le 2 décembre. Depuis début novembre, “il y a eu une baisse de 90 % du nombre de navires chinois qui ont envoyé des signaux permettant de les géolocaliser”, a constaté VesselsValue, une société d’analyse des données sur le transport maritime. Là encore, il s’agit pour Pékin de reprendre le contrôle de la circulation des données de géolocalisation.

La pression exercée par le Parti communiste chinois sur Didi, grand détenteur de données de géolocalisation, pour quitter la Bourse de New York six mois à peine après y être entré “démontre vraiment à quel point les régulateurs chinois sont en position défensive pour protéger des données jugées importantes”, assure Rebecca Arcesati, analyste pour le Mercator institute for Chinese studies (Merics, un institut de recherche basé à Berlin), contactée par France 24.

Dans le contexte du conflit commercial avec les États-Unis et des relations diplomatiques dégradées avec une partie de l’Occident, “une crainte importante à Pékin est qu’un adversaire de la Chine puisse mettre la main sur des données jugées sensibles pouvant avoir un impact sur les intérêts nationaux chinois, en particulier la sécurité nationale”, ajoute cette experte.

La Chine ne disposait pas jusqu’à récemment d’outils vraiment efficaces pour protéger ces informations. Mais cela a changé le 1er novembre, avec l’entrée en vigueur de réglementations sur la protection des données. Ces lois ont d’abord été présentées comme une sorte de RGPD renforcée à la chinoise, en référence au règlement européen sur la protection des données personnelles.

Et il est vrai qu’il y a désormais pléthore de mesures en Chine pour protéger le consommateur et citoyen de l’éventuelle rapacité de grandes plateformes internet pour exploiter commercialement leurs données personnelles.

En faire trop plutôt que pas assez

Mais le régulateur a profité de l’occasion pour introduire d’autres règles visant à renforcer la sécurité des données sensibles, et limiter qui peut y avoir accès. “Alors qu’on s’est beaucoup penché sur l’aspect protection du consommateur dans un premier temps, on se rend compte maintenant à quel point ce volet de la réforme est un outil puissant de contrôle économique entre les mains du régime chinois”, souligne Zeno Leoni, spécialiste des relations sino-américaines au King’s College de Londres, contacté par France 24.

D’abord à cause du flou qui entoure la définition des “données sensibles”. “Pour l’instant, c’est une catégorie très large, ce qui a entraîné une forte confusion au sein des entreprises chinoises et étrangères”, souligne Rebecca Arcesati. Cela permet aussi au régime de faire évoluer sa conception des “intérêts nationaux” à protéger en fonction de ses besoins.

Mais surtout, “comme le domaine de la ‘sécurité nationale’ s’est considérablement élargi sous Xi Jinping, il y a une tendance [des régulateurs et entreprises, NDLR] à adopter une interprétation très large des informations et données à protéger”, reconnaît la spécialiste du Merics. Personne en Chine ne veut donner l’impression de prendre les questions de sécurité nationale plus à la légère que Xi Jinping.

On assiste ainsi peut-être à une réaction exagérée des régulateurs chinois qui préfèrent en faire trop que pas assez. Les navires, par exemple, pourraient finir par apparaître à nouveau sur les radars lorsque les contours de la nouvelle loi auront mieux été définis au sommet de l’État.

En attendant, cette protection tous azimuts des données fait le jeu du pouvoir chinois. “C’est tout à fait en phase avec l’objectif à long terme de Xi Jinping de désolidariser l’économie chinoise du reste du monde occidental et de réaffirmer un contrôle plus politique sur l’appareil productif”, estime Zeno Leoni.

Brouillard de guerre économique

En rendant la “boîte noire” chinoise encore plus opaque, le pouvoir chinois instaure une sorte de brouillard de guerre économique pour les groupes étrangers. Surtout dans les secteurs dits prioritaires comme l’Internet et les technologies de rupture (intelligence artificielle, voitures autonomes, etc.) “Ils n’ont pas accès aux mêmes informations que leurs concurrents locaux, ce qui les handicape sur le marché chinois”, détaille Zeno Leoni.

Pour cet expert, c’est la meilleure manière pour les autorités “d’éviter d’avoir de la concurrence étrangère, ce qui leur laisse le champ libre pour contrôler la direction dans laquelle vont les secteurs jugés prioritaires”.

Ce jeu de cache-cache avec les données économiques n’est, cependant, pas sans risque pour la Chine. Les groupes chinois encore cotés à New York – comme le portail internet Baidu, et les géants du e-commerce Alibaba et JD.com – ont tous perdu entre 10 % et 20 % de leur valeur boursière en un mois. La faute à la méfiance des investisseurs qui se demandent si un autre groupe va subir le même sort que Didi. “C’est clair, qu’à court terme, il va y avoir de la casse et des opportunités ratées à cause de l’utilisation très politique de cette loi sur la protection des données”, estime Zeno Leoni.

Cela démontre, en tout cas, tout ce que Xi Jinping est prêt à sacrifier sur l’autel de sa vision d’une économie chinoise plus autosuffisante à long terme et débarrassée de toute influence étrangère dans les secteurs clefs.

